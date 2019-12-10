Харьковгаз оштрафовали на 33 млн. грн. за «злоупотребление»

Антимонопольщики оштрафовали 16 облгазов почти на 280 млн грн и обязали нарушителей сделать перерасчет бытовым потребителям.
Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать 16 облгазов группы «Региональной газовой компании», которые подконтрольны Дмитрию Фирташу, на 278 млн гривен за доначисление объемов газа бытовым потребителям более тех, которые были определены счетчиками, с октября 2018 по август 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Комитет открыл дела о нарушении компаниями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.
АМКУ установил, что с декабря 2015 по август 2019 16 компаний Фирташа занимали монопольное положение на рынках услуг по распределению и поставке природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.
«Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.» — прокомментировал председатель АМКУ Юрий Тереньтев у себя на странице Facebook.
Комитет обязал компании посчитать фактический объем потребления природного газа потребителей на основании данных счетчиков природного газа, начиная с октября 2018 года.
Комитет оштрафовал следующие облгазы:
Вместе с тем АМКУ обязал эти облгазы не нарушать действующее законодательство и устранить нарушения – сделать перерасчет бытовым потребителям газа на основании данных счетчика, начиная с октября 2018-го.
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