К 100 юбилею Госкомстата в районах Харьковщины закрывают отделы статистики

История Госкомстата начинается в 1920 году, с момента создания Статистического Управления Украинской Социалистической Советской Республики в городе Харькове.
Харьковский этап становления украинской статистики отмечен как один из самых успешных этапов развития.
В 1920-х годах ЦСУ пользовалось немалой автономией при создании планов статистических исследований и подготовке официальных публикаций. Известные публикации ЦСУ того периода: «Статистика Украины» (1921), «Статистическая хроника» (1925).
Были учреждены органы периодической печати: «Статистический бюллетень» (1921 — 25) и «Вестник статистики» (1928—1930). Местные статистические бюро при ЦСУ издавали и публиковали свои статистические сборники и бюллетени.
В настоящее время, — Государственная служба статистики Украины. В непосредственном ведении Государственной службы статистики находятся областные статистические управления и статистическое управление в городе Киеве.
В Харьковской области закрываются отделы статистики. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области. В связи с этим отчеты будут принимать в Харькове по адресу ул. Маршала Бажанова, 28, 1 этаж, "Единое окно". Кроме этого, отчет можно отправить через
Напомним, что министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал сокращение 1 тыс. 770 должностей в Государственной службе статистики. Будет освобожден и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: