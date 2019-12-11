11.12.2019 16:26

К 100 юбилею Госкомстата в районах Харьковщины закрывают отделы статистики

История Госкомстата начинается в 1920 году, с момента создания Статистического Управления Украинской Социалистической Советской Республики в городе Харькове.



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Харьковский этап становления украинской статистики отмечен как один из самых успешных этапов развития.

В 1920-х годах ЦСУ пользовалось немалой автономией при создании планов статистических исследований и подготовке официальных публикаций. Известные публикации ЦСУ того периода: «Статистика Украины» (1921), «Статистическая хроника» (1925).

Были учреждены органы периодической печати: «Статистический бюллетень» (1921 — 25) и «Вестник статистики» (1928—1930). Местные статистические бюро при ЦСУ издавали и публиковали свои статистические сборники и бюллетени.

В настоящее время, — Государственная служба статистики Украины. В непосредственном ведении Государственной службы статистики находятся областные статистические управления и статистическое управление в городе Киеве.

В Харьковской области закрываются отделы статистики. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области. В связи с этим отчеты будут принимать в Харькове по адресу ул. Маршала Бажанова, 28, 1 этаж, "Единое окно". Кроме этого, отчет можно отправить через сайт .

Напомним, что министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал сокращение 1 тыс. 770 должностей в Государственной службе статистики. Будет освобожден и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.