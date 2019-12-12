12.12.2019 17:57

Перед повышением штрафов и запретом на конфискацию налоговики подсчитали количество легально торгующих алкоголем харьковчан

С 18 декабря возрастут админштрафы за отсутствие лицензий на алкоголь и табак - в Харькове лицензии получили почти 10 тысяч торговых точек у трех с лишним тысяч предпринимателей.



://hk.npu.gov.ua/

По данным налоговой службы, с начала года бюджет получил 58 млн грн платы за лицензии на осуществление оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. При этом более ожидаемую сумму поступило 6,3 млн. грн. С 18 декабря в соответствии с ч.1 ст. 164 КУоАП (в новой редакции) за деятельность с нарушением лицензионных условий ответственности не будет.

В течение января-ноября налоговая служба выдала 9 705 лицензий, в том числе 5 547 лицензий на право реализовать в розницу алкоголь, 4 158 - табачные изделия.

По состоянию на 1 декабря на учете остаются 3 128 субъектов хозяйствования, осуществляющих лицензионную деятельность.

Офис крупных налогоплательщиков ГНС сообщает, что с 18 декабря 2019 вступает в силу Закон №139-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности».

Этим документом изменяются порядок и основания привлечения к административной ответственности за нарушения, связанные с хозяйственной деятельностью без лицензии, предоставлением финансовых услуг, торговлей алкоголем и табачными изделиями с поддельными акцизными марками или без таковых.

Так, с 18 декабря по торговле (оптовую, розничную, экспорт, импорт) спиртом этиловым, коньячным, плодовым и розничную торговлю алкогольными напитками или табачными изделиями без лицензии вместо ст. 156 КУоАП) будет применяться ч. 1 ст. 164 (наложение штрафа от 1 000 до 2 000 НМДГ (от 17 000 до 34 000 грн) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.).

К тому же суд может не применять конфискацию товара и выручки, полученной от его реализации (на сегодня по ст. 156 КУоАП такая конфискация является обязательной).

Сейчас, согласно ч. 1 ст. 164 КУоАП правонарушители привлекаются за совершение хозяйственной деятельности: без лицензии или других разрешительных документов, с нарушением лицензионных условий. С 18 декабря в соответствии с ч.1 ст. 164 КУоАП (в новой редакции) за деятельность с нарушением лицензионных условий ответственности не будет.

Однако, будет считаться нарушением деятельность в период прекращения действия лицензии, если законодательством не предусмотрены условия функционирования субъекта хозяйствования в этот период.

Привлекать к ответственности за нарушение по вопросам лицензирования по ст. 164 КУоАП как и сейчас будут суды на основании протоколов уполномоченных лиц органов лицензирования.

С 18 декабря в соответствии со ст. 166-8 КУоАП будут применяться штрафные санкции не только за нарушение порядка занятия деятельностью по предоставлению финансовых услуг без приобретения статуса финансового учреждения или без лицензии, но и за нарушение порядка предоставления финансовых услуг юридическими лицами, имеющими право предоставлять отдельные финансовые услуги без статуса финансовых учреждений .