Пара Chevrolet провели дуэль: легковое авто въехало в «скорую», у которой были включены проблесковые маячки

14 декабря около 17:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сумская, 82.
Об проишестуии сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Участниками ДТП стали автомобили: «Chevrolet Bixer» (автомобиль скорой помощи) и «Chevrolet». В результате аварии никто не пострадал.
«Патрульные собрали первичный материал, который передадут в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области», - резюмировали патрульные полицейские.
В то же время в Telegram-канале «ХС» сообщили, что легковой автомобиль не пропустил скорую помощь, у которой были включены проблесковые маячки.
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