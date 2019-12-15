Главная Новости Экономика и промышленность Пара Chevrolet провели дуэль: легковое авто въехало в «скорую», у которой были включены проблесковые маячки
15.12.2019  16:45   

Пара Chevrolet провели дуэль: легковое авто въехало в «скорую», у которой были включены проблесковые маячки

14 декабря около 17:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сумская, 82.


://facebook.com/kharkivpolice/

 Об проишестуии сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Участниками ДТП стали автомобили: «Chevrolet Bixer» (автомобиль скорой помощи) и «Chevrolet». В результате аварии никто не пострадал.

«Патрульные собрали первичный материал, который передадут в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области», - резюмировали патрульные полицейские.

В то же время в Telegram-канале «ХС» сообщили, что легковой автомобиль не пропустил скорую помощь, у которой были включены проблесковые маячки.

 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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