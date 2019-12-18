18.12.2019 13:53

Аудиторы Харьковщины в январе-ноябре обеспечили возмещение потерь на сумму 24 200 000 грн

По итогам проверок, помимо взыскания средств, потеряли работу два чиновника и до полусотни получили взыскания.



// facebook

По итогам проведенных государственных финансовых аудитов объектам контроля предоставлено 266 предложений и рекомендаций, из которых 102 - направлены на достижение дополнительного экономического или социального эффекта, которые принято к исполнению и дальнейшего внедрения, общая сумма достигнутого экономического эффекта (дополнительного результата) составляет 197,0 млн грн.

Харьковскими исплдительными органами и органами самоуправления, руководителями объектов контроля и их высшими органами по результатам проведенных мероприятий государственного контроля принято 58 управленческих решений.

За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 229 человек, к дисциплинарной и материальной - 48 человек, из должностей освобождены два должностных лица.

К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 63 случаях применены финансовые санкции в виде: остановки операций с бюджетными средствами, уменьшения бюджетных ассигнований распорядителям бюджетных средств, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушений.

С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры и объектами контроля инициировано предъявление 43 гражданских исков, в суд предъявлено 3 иска на общую сумму 2,4 млн. грн.

В правоохранительные органы передано 32 материала ревизий и 4 аудиторских отчетов по результатам рассмотрения которых начато 12 досудебных расследований, вручены 8 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления и материалы 16 ревизий и 2 аудиторских исследований приобщены к уголовным производств.

Кроме того, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено пять информаций о выявленных во время контрольных мероприятий хозяйственные операции, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 32,8 млн. грн.