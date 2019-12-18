Аудиторы Харьковщины в январе-ноябре обеспечили возмещение потерь на сумму 24 200 000 грн

По итогам проверок, помимо взыскания средств, потеряли работу два чиновника и до полусотни получили взыскания.
По итогам проведенных государственных финансовых аудитов объектам контроля предоставлено 266 предложений и рекомендаций, из которых 102 - направлены на достижение дополнительного экономического или социального эффекта, которые принято к исполнению и дальнейшего внедрения, общая сумма достигнутого экономического эффекта (дополнительного результата) составляет 197,0 млн грн.
Харьковскими исплдительными органами и органами самоуправления, руководителями объектов контроля и их высшими органами по результатам проведенных мероприятий государственного контроля принято 58 управленческих решений.
За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 229 человек, к дисциплинарной и материальной - 48 человек, из должностей освобождены два должностных лица.
К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 63 случаях применены финансовые санкции в виде: остановки операций с бюджетными средствами, уменьшения бюджетных ассигнований распорядителям бюджетных средств, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушений.
С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры и объектами контроля инициировано предъявление 43 гражданских исков, в суд предъявлено 3 иска на общую сумму 2,4 млн. грн.
В правоохранительные органы передано 32 материала ревизий и 4 аудиторских отчетов по результатам рассмотрения которых начато 12 досудебных расследований, вручены 8 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления и материалы 16 ревизий и 2 аудиторских исследований приобщены к уголовным производств.
Кроме того, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено пять информаций о выявленных во время контрольных мероприятий хозяйственные операции, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 32,8 млн. грн.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: