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19.12.2019  10:32   

Харьковчане увеличили отчисления армии

В Государственный бюджет за январь-ноябрь 2019 года поступил 1 миллиард 12 миллионов 700 тысяч гривен военного сбора.


// ГНС

По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 158,9 млн грн, или на 18,6%. Дополнительно бюджет получил 60,9 млн  гривен.

В налоговой отмечают положительную динамику поступлений. В частности, в январе этого года поступления составляли 78,3 млн грн, уже в ноябре - 98,1 млн гривен.

Важным фактором является ответственность налогоплательщиков, которые добросовестно платят налоги и сборы, выполняя свой конституционный долг. Налоговики отмечают также, что стала динамика сохраняется благодаря эффективным мерам налоговой службы по детенизации доходов, в том числе - легализации заработной платы.

Тэги:  военный сбор, гнс, харьков, налог
 
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