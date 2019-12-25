Накануне Рождества Госуправление по охране труда вместо сводки о нарушениях разместило познавательный мультфильм (ВИДЕО)

«Безопасность с улыбкой» - Первый Европейский мультфильм по охране труда, который могут смотреть люди с любым уровнем знания иностранных языков.
Главное управление Гоструда в Харьковской области предложило посмотреть первую серию европейского мультфильма о Напо и ого друзей.
Премьера первого мультипликационного фильма по охране труда «Best Sign Story» состоялась на европейском кинофестивале 1998 года в шотландском Эдинбурге.
Фильм о Напо - это оригинальная идея небольшой группы специалистов по охране труда (Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции, Австрии).
«Безопасность с улыбкой» - именно это является вкладом проекта Напо по повышению безопасности рабочих мест.
Этот мультфильм подходит для работников всех отраслей и уровней, а особенно для тех, кто учится или начал работать.
Цель фильма - повысить уровень знания основных рисков, заставить аудиторию задуматься о несчастных случаях и обсудить возможные меры их недопущения.
С героями серии случаются несчастные случаи, которые стали следствием типичных индивидуальных или коллективных рисков на предприятии.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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