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25.12.2019  09:44   

Накануне Рождества Госуправление по охране труда вместо сводки о нарушениях разместило познавательный мультфильм (ВИДЕО)

«Безопасность с улыбкой» - Первый Европейский мультфильм по охране труда, который могут смотреть люди с любым уровнем знания иностранных языков.


://kh.dsp.gov.ua/

Главное управление Гоструда в Харьковской области предложило посмотреть первую серию европейского мультфильма о Напо и ого друзей.

Премьера первого мультипликационного фильма по охране труда «Best Sign Story» состоялась на европейском кинофестивале 1998 года в шотландском Эдинбурге.

Фильм о Напо - это оригинальная идея небольшой группы специалистов по охране труда (Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции, Австрии).

«Безопасность с улыбкой» - именно это является вкладом проекта Напо по повышению безопасности рабочих мест.

Этот мультфильм подходит для работников всех отраслей и уровней, а особенно для тех, кто учится или начал работать.

Цель фильма - повысить уровень знания основных рисков, заставить аудиторию задуматься о несчастных случаях и обсудить возможные меры их недопущения.

С героями серии случаются несчастные случаи, которые стали следствием типичных индивидуальных или коллективных рисков на предприятии.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  поздравления, охрана труда, харьков, предупреждение
 
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