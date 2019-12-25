25.12.2019 09:44

Накануне Рождества Госуправление по охране труда вместо сводки о нарушениях разместило познавательный мультфильм (ВИДЕО)

«Безопасность с улыбкой» - Первый Европейский мультфильм по охране труда, который могут смотреть люди с любым уровнем знания иностранных языков.



://kh.dsp.gov.ua/

Главное управление Гоструда в Харьковской области предложило посмотреть первую серию европейского мультфильма о Напо и ого друзей.

Премьера первого мультипликационного фильма по охране труда «Best Sign Story» состоялась на европейском кинофестивале 1998 года в шотландском Эдинбурге.

Фильм о Напо - это оригинальная идея небольшой группы специалистов по охране труда (Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции, Австрии).

«Безопасность с улыбкой» - именно это является вкладом проекта Напо по повышению безопасности рабочих мест.

Этот мультфильм подходит для работников всех отраслей и уровней, а особенно для тех, кто учится или начал работать.

Цель фильма - повысить уровень знания основных рисков, заставить аудиторию задуматься о несчастных случаях и обсудить возможные меры их недопущения.

С героями серии случаются несчастные случаи, которые стали следствием типичных индивидуальных или коллективных рисков на предприятии.