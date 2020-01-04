04.01.2020 09:10

Игорь Терехов: Город презентует проект новой торговой площадки, который удовлетворит всех предпринимателей «Барабашово» (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов вместе с председателем Харьковской государственной администрации Алексеем Кучером 3 января встретились с предпринимателями, чтобы обсудить пути разрешения конфликтной ситуации на рынке «Барабашово».



://city.kharkov.ua

В мероприятии также принял участие начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж, а также представители концерна «АВЭК».



Игорь Терехов отметил, что город защищает интересы тех предпринимателей, которые обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу за помощью в разрешении ситуации с незаконными платежами и препятствием их работы со стороны владельца рынка - концерна «АВЭК». Напомним, уже 79 предпринимателей с «Барабашово» заключили договоры с КП «Счастливый город», но при этом не могут работать, поскольку представители руководства рынка заблокировали им доступ к рабочим местам.



Также первый вице-мэр разъяснил ситуацию относительно строительства дороги через рынок и напомнил, что с просьбой начать ее проектирование еще много лет назад к тогдашнему секретарю Харьковского городского совета Михаилу Пилипчуку обратился сам Александр Фельдман.



«С того момента были выданы технические условия и определены красные линии и все, что на них находится, – это временные строения, которые могут там размещаться до начала проектирования и строительства дороги. Таким образом, концерн «АВЭК» знал об этом и обманывал предпринимателей», - подчеркнул Игорь Терехов.



Первый вице-мэр отметил, что город уже работает над проектом новой магистрали и взамен всем рабочим местам, которые находятся в зоне строительства, уже выделен новый участок под торговые площадки для предпринимателей.



«Мы выделили равнозначный участок и даже больше и сейчас разрабатываем его полную логистику, исходя из понимания, какие группы товаров там будут представлены, какие санитарные нормы, а также условия охраны труда должны быть соблюдены. Мы скоро презентуем вам этот проект, который удовлетворит всех предпринимателей. Я уверен, что конфликт на «Барабашово» будет локализован и все будет по закону, а город продолжит и дальше развиваться, и никто не скажет, что горсовет обидел кого-то из предпринимателей. Мы найдем разумный компромисс с каждым», - подчеркнул Игорь Терехов.



Также в ходе встречи начальник следственного управления Сергей Чиж сообщил, что на сегодняшний день Киевским и Московским отделами Нацполиции, а также прокуратурой Харьковской области расследуется 43 криминальных производства относительно конфликтных ситуаций на рынке «Барабашово» и на протяжении января-марта по ним будут вынесены решения. В их числе: нанесение телесных повреждений, совершение хулиганских действий и самоуправство в отношении предпринимателей, умышленное повреждение имущества, а также совершение мошенничества со стороны концерна «АВЭК» и пр.



«Про ход следствия я не могу сообщить, но я лично принимаю предпринимателей, и мы готовы, в рамках законодательства, выслушав каждую сторону и собрав достаточное количество доказательной базы, предоставить четкую и принципиальную оценку каждой произошедшей ситуации», - отметил Сергей Чиж.



Напомним, концерн «АВЭК» задолжал городу более 40 млн грн платы за землю. Средства взыскиваются в городской бюджет через суд.