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09.01.2020  17:52   

В Новом «знаковом» году под Харьковом ожидается новая волна нашествия грызунов

Специалисты госпотребслужбы регистрируют толпы вредителей почти на четверти тысяч гектаров посевов.


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За последнюю неделю специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области при проведении обследований посевов сельскохозяйственных культур отмечены такие вредители.

многоядные вредители

Наличие  мышевидных грызунов по численности 1,0-3 колонии на гектаре и 1,8-4 жилых нор в колонии отмечается на 252 га посевов   озимой пшеницы , в т.ч. в :

  • Балаклейском (35 га),
  • Валковском (28 га),
  • Великобурлукском (66 га),
  • Змиевском (52 га),
  • Коломацком (20 га),
  • Краснокутском (20 га) и
  • Лозовском (31 га) районах

При обследовании  посевов озимого рапса грызуны обнаружены на 63 га в Коломацком районе с численностью 1,8-2 колонии на гектаре и 2,0-3 жилых нор в колонии.

При обследовании  полей из-под подсолнечника грызуны обнаружены в Валковском районе на 13 га с численностью 2,0-3 колонии на гектаре и 4,0-6 жилых нор в колонии.

При обследовании   многолетних трав грызуны обнаружены на 18 га в Великобурлукском районе за численности 2,0-3 колонии на гектаре и 2,0-5 жилых нор в колонии.

Также грызуны отмечены на площади 11 га неорних земель, в т.ч. в Валковском (1 га), Коломацком (8 га) и Лозовском (2 га) районах с численностью 2,8-6 колоний на гектаре и 3,1-8 жилых нор в колонии.

В дальнейшем ожидается их миграция на озимые зерновые колосовые, озимый рапс и многолетние травы и увеличение численности на указанных культурах.

Важно систематически обследовать посевы озимых, многолетних трав, неорних земель и других стаций. При наличии 3 - 5 жилых колоний грызунов на гектаре озимых и многолетних трав проводят защитные обработки разрешенными к использованию родентицидами.

Землепользователям при проведении защитных обработок посевов сельскохозяйственных культур необходимо строго соблюдать «Перечень пестицидов и агрохимикатов разрешенных к использованию в Украине», а также регламентов и техники безопасности.

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харькоской области
 Тэги:  грызун, вредитель, харьков, служба, контроль
 
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