09.01.2020 17:52

В Новом «знаковом» году под Харьковом ожидается новая волна нашествия грызунов

Специалисты госпотребслужбы регистрируют толпы вредителей почти на четверти тысяч гектаров посевов.



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За последнюю неделю специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области при проведении обследований посевов сельскохозяйственных культур отмечены такие вредители.

многоядные вредители

Наличие мышевидных грызунов по численности 1,0-3 колонии на гектаре и 1,8-4 жилых нор в колонии отмечается на 252 га посевов озимой пшеницы , в т.ч. в :

Балаклейском (35 га),

Валковском (28 га),

Великобурлукском (66 га),

Змиевском (52 га),

Коломацком (20 га),

Краснокутском (20 га) и

Лозовском (31 га) районах

При обследовании посевов озимого рапса грызуны обнаружены на 63 га в Коломацком районе с численностью 1,8-2 колонии на гектаре и 2,0-3 жилых нор в колонии.

При обследовании полей из-под подсолнечника грызуны обнаружены в Валковском районе на 13 га с численностью 2,0-3 колонии на гектаре и 4,0-6 жилых нор в колонии.

При обследовании многолетних трав грызуны обнаружены на 18 га в Великобурлукском районе за численности 2,0-3 колонии на гектаре и 2,0-5 жилых нор в колонии.

Также грызуны отмечены на площади 11 га неорних земель, в т.ч. в Валковском (1 га), Коломацком (8 га) и Лозовском (2 га) районах с численностью 2,8-6 колоний на гектаре и 3,1-8 жилых нор в колонии.

В дальнейшем ожидается их миграция на озимые зерновые колосовые, озимый рапс и многолетние травы и увеличение численности на указанных культурах.

Важно систематически обследовать посевы озимых, многолетних трав, неорних земель и других стаций. При наличии 3 - 5 жилых колоний грызунов на гектаре озимых и многолетних трав проводят защитные обработки разрешенными к использованию родентицидами.

Землепользователям при проведении защитных обработок посевов сельскохозяйственных культур необходимо строго соблюдать «Перечень пестицидов и агрохимикатов разрешенных к использованию в Украине», а также регламентов и техники безопасности.