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10.01.2020  13:31   

Харьковчане заплатили больше налогов

Поступления в местные бюджеты Харьковщины выросли на 2,5 млрд гривен.


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В 2019 году местные бюджеты получили 17,1 млрд грн, что на 17,5%, или на 2,5 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

За декабрь обеспечен сбор платежей в сумме 1,5 млрд грн, что на 0,2 млрд грн больше чем за декабрь прошлого года.

Основным источником поступления в местный бюджет налог на доходы физических лиц. За январь-декабрь 2019 года в бюджеты местных общин поступило 10,2 млрд грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен прирост поступлений на 17,2% или на 1,5 млрд гривен.

Кроме того, в местные бюджеты с начала года поступило: единого налога - 3 млрд грн (+0,5 млрд грн), земельного налога и арендной платы - 1,9 млрд грн (+0,3 млрн грн), рентной платы - 831,4 млн грн (+6,2 млн грн), налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 345,7 млн грн (+55,6 млн грн), налога на прибыль - 325,2 млн грн (+148,2 млн грн).

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  налоги, гнс, харьков
 
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