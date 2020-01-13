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13.01.2020  09:01   

Цены на квартиры в Харькове до конца 2020 года поднимутся на 20-23%

Жилье в Харькове будет дорожать - медленно и ежемесячно.


// izvestia.kharkov.ua

Такая ситуация на рынке недвижимости будет наблюдаться в Харькове в течение всего 2020-го. По прогнозам экспертов, до конца года квартиры добавят в цене в среднем на 20-23%.

Это касается, как первичного, так и вторичного рынка недвижимости.
 
«Цены в 2020 году будут расти, я прогнозирую, будут расти плавно и постепенно. Никаких резких колебаний я не вижу. Ну, разве экономика нашей страны не выдаст что-то экстраординарное», – рассказала эксперт по недвижимости Светлана Якимова.
 
Сейчас на рынке недвижимости, подчеркивают эксперты, небольшое затишье. Хотя по данным специалистов, январь-февраль - самый выгодный период для покупателей.

«На сегодняшний день в ценовой категории допустим эконом-класса мы видим цены в среднем где-то от 400  до 600 долларов за кв.м. в зависимости от месторасположения новостроя. Бизнес-класс, конечно подороже. Там мы видим от 600 до 1000. Разные предложения в разных районах Харькова  можно выбрать. Выбор есть, выбор большой. И харьковчане активно покупают. Но, должна заметить, что вторая половина 2019 года было некоторое снижение активности в этом сегменте», – рассказала Светлана Якимова.
 
Для тех, кто пока без собственного жилья, но стремится поселиться в Харькове, созданы отдельные предложения. С лояльными ценами и минимальной квадратурой от 18 до 20 квадратных метров.
 
«Для молодых семей сейчас очень большое и широкое предложение смарт-квартиры. Это новое современное жилье предлагает очень много застройщиков. Даже в этом сегменте смарт-квартир можно найти более дешевые квартиры - это спальные районы Харькова и более дорогие. Вот сейчас несколько застройщиков выходят со смарт-квартирами. Они находятся в центре города. Их могут позволят себе купить родители для студентов иногородних допустим. Такое предложение есть. Ценовая политика от 15-до 20 тыс. долларов, может чуточку выше от уровня строительства», – рассказала Светлана Якимова.
 
Согласно статистике, разница между предложением и спросом на квартиры всех категорий, говорят эксперты, в Харькове наблюдается на уровне 18%, в сторону предложений.

Тэги:  недвижимость, квартира, подорожание, харьков, цена
 
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