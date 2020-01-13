Больше миллиарда на нужды армии собрали на Харьковщине

За 2019 год в Государственный бюджет от Харьковщины поступило 1 миллиард 135 миллионов 300 тысяч военного сбора.
По сравнению с 2018 годом, поступления военного сбора выросли на 176,7 млн грн, или на 18,4%. Дополнительно бюджет получил 71,8 млн гривен.
В налоговой службе отмечают положительную динамику поступлений в течение года. В частности, если в январе поступления составляли 78,3 млн грн, то в декабре обеспечено 122,6 млн гривен.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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