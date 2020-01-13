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13.01.2020  14:33   

Больше миллиарда на нужды армии собрали на Харьковщине

За 2019 год в Государственный бюджет от Харьковщины поступило 1 миллиард 135 миллионов 300 тысяч военного сбора.


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По сравнению с 2018 годом, поступления военного сбора выросли на 176,7 млн грн, или на 18,4%. Дополнительно бюджет получил 71,8 млн гривен.

В налоговой службе отмечают положительную динамику поступлений в течение года. В частности, если в январе поступления составляли 78,3 млн грн, то в декабре обеспечено 122,6 млн гривен.

Источник:   ГУ ГНС в Харьковской области
 Тэги:  военный сбор, харьков, гнс
 
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