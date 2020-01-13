Главная Новости Экономика и промышленность В Харькове занятость оказалась лучше, чем во Франции, Италии и Испании
13.01.2020  15:55   

В Харькове занятость оказалась лучше, чем во Франции, Италии и Испании

В Кабмине назвали области с самой низкой безработицей, дополнив ее данными региональной статистики.


// facebook

В Украине уровень безработицы в сравнении с остальными европейскими странами остается высоким, говорится о "Обзоре" рынка труда" Минэкономразвития за ІІІ квартал 2019 года. Уровень безработицы за указанный период составлял 7,3%.

 

По результатам обследования рабочей силы Харькова и области - количество занятого населения

  • в возрасте 15 лет и старше1 за 9 месяцев 2019 составила 1 272,7 тыс. человек, 
  • в возрасте 15-70 лет - 1 270,6 тыс. человек.

Количество безработных в возрасте 15 лет и старше - 62,8 тыс. Человек и в возрасте 15-70 лет составляла 62,8 тыс. Человек. За 9 месяцев 2019 уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 55,5%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 62,5%.

Уровень безработицы в Харькове среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 4,7%, среди лиц в возрасте 15-70 лет - 4,7%.

Для сравнения, в иных европейских странах показатель был следующим:

  • Чехия – 2,1%;
  • Германия – 3,1%;
  • Нидерланды – 3,2%;
  • Венгрия – 3,5%;
  • Болгария – 3,7%.

Но ситуация с безработицей в Харькове (4,7%) лучше, чем, например, во Франции (8,3%), Италии (9,1%) и Испании (13,9%).

Также Украина оказалась среди аутсайдеров по уровню занятости в сравнении с большинством стран ЕС.

В возрасте 15 лет и выше уровень занятости в Украине составлял 52,7% (в Швейцарии – 65%, в Нидерландах – 62,8%, а в Швеции – 62,5%): в Харькове - 55,5%.

В обзоре также отмечается, что за первые девять месяцев 2019-го структура занятости по полу выглядела следующим образом:

  • мужчины: в селе занятость составила 70%, а в городе – 57,6%;
  • женщины: в селе – 69,1%, а в городе – 56,8%.

Источник:   ubr
 Тэги:  занятость, безработица, харьков, уровень
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
15.12 Власть Медреформа-2020: для врачей первички поменяют систему выплат 11.12 Власть По новому Трудовому кодексу харьковчане рискуют потерять стаж и часть отпусков 02.12 Общество В Центре занятости провели тренинги для людей с инвалидностью
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 