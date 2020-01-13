13.01.2020 15:55

В Харькове занятость оказалась лучше, чем во Франции, Италии и Испании

В Кабмине назвали области с самой низкой безработицей, дополнив ее данными региональной статистики.



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В Украине уровень безработицы в сравнении с остальными европейскими странами остается высоким, говорится о "Обзоре" рынка труда" Минэкономразвития за ІІІ квартал 2019 года. Уровень безработицы за указанный период составлял 7,3%.

По результатам обследования рабочей силы Харькова и области - количество занятого населения

в возрасте 15 лет и старше1 за 9 месяцев 2019 составила 1 272,7 тыс. человек,

в возрасте 15-70 лет - 1 270,6 тыс. человек.

Количество безработных в возрасте 15 лет и старше - 62,8 тыс. Человек и в возрасте 15-70 лет составляла 62,8 тыс. Человек. За 9 месяцев 2019 уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 55,5%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 62,5%.

Уровень безработицы в Харькове среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 4,7%, среди лиц в возрасте 15-70 лет - 4,7%.

Для сравнения, в иных европейских странах показатель был следующим:

Чехия – 2,1%;

Германия – 3,1%;

Нидерланды – 3,2%;

Венгрия – 3,5%;

Болгария – 3,7%.

Но ситуация с безработицей в Харькове (4,7%) лучше, чем, например, во Франции (8,3%), Италии (9,1%) и Испании (13,9%).

Также Украина оказалась среди аутсайдеров по уровню занятости в сравнении с большинством стран ЕС.

В возрасте 15 лет и выше уровень занятости в Украине составлял 52,7% (в Швейцарии – 65%, в Нидерландах – 62,8%, а в Швеции – 62,5%): в Харькове - 55,5%.

В обзоре также отмечается, что за первые девять месяцев 2019-го структура занятости по полу выглядела следующим образом:

мужчины: в селе занятость составила 70%, а в городе – 57,6%;

женщины: в селе – 69,1%, а в городе – 56,8%.

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