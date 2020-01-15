15.01.2020 11:21

НБУ нашел нелегальные обменники в харьковских магазинах и ломбардах - некоторые «повторно»

К концу 2019 года в Харьковской области Национальный банк обнаружил девять пунктов обмена валют, работавших нелегально.



://bank.gov.ua

По данным регулятора, в 2019 году НБУ осуществил 1123 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений и обнаружил 58, которые работали нелегально

Национальный банк Украины в Харькове за апрель-июнь 2019 обнаружил 13 нелегальных пунктов обмена валюты. Таким образом, налицо определенные успехи в борьбе с ненелальным обменом, - закрылась каждая четверная «черная» обменка.

Однако, как следует из списка, опубликованного на странице сайта регулятора, некоторые обменники «обнаружены повторно», сраснительно спокойно продолжавшие теневой бизнес не только с прошлой проверки, но и с позапрошлого года.

№ п / п адрес ПОВ Дата фиксации Фотофакт 186 Харьковская обл., С. Русская Лозовая, ул. Белгородская, 69 (напротив автобусной остановки "Р.Лозова") 23.06.2018 226 Харьковская обл., Г.. Купянск, ул. Центральная, 38, слева от магазинов "АЛЛО" и "ТОПАЗ" 11.02.2019 фото фото 251 м. Харьков, ул. Леся Сердюка, 36, на первом этаже супермаркета "КЛАСС" 22.05.2019 фото 252 м. Харьков, пр-т Гагарина, 177, слева от здания "Ломбард № 1" 22.05.2019 фото 253 м. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148/2, справа от магазина "Каблучок" в помещении ломбарда №1 22.05.2019 фото 254 м. Харьков, ул. Багалия, 1, в помещении магазина "Продукты" 22.05.2019 фото 269 м. Харьков, пр-т Героев Сталинграда, 1-А 03.09.2019 фото 272 м. Харьков, ул. Культуры, 8 (справа от входа в ресторан "AltBier") 30.09.2019 фото 278 м. Харьков, на перекрестке улиц Амурская, Академика Павлова и проспекта Юбилейный (на остановке "Академика Барабашова" возле ТЦ "Новый век") 12.11.2019 фото 81 м. Харьков, перекресток ул. Тюринська с переулком Весенний (в одноэтажном здании зеленого цвета с вывеской "Продукты") 25.11.2019 фото

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: