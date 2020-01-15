НБУ нашел нелегальные обменники в харьковских магазинах и ломбардах - некоторые «повторно»

К концу 2019 года в Харьковской области Национальный банк обнаружил девять пунктов обмена валют, работавших нелегально.
По данным регулятора, в 2019 году НБУ осуществил 1123 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений и обнаружил 58, которые работали нелегально
Национальный банк Украины в Харькове за апрель-июнь 2019 обнаружил 13 нелегальных пунктов обмена валюты. Таким образом, налицо определенные успехи в борьбе с ненелальным обменом, - закрылась каждая четверная «черная» обменка.
Однако, как следует из списка, опубликованного на странице сайта регулятора, некоторые обменники «обнаружены повторно», сраснительно спокойно продолжавшие теневой бизнес не только с прошлой проверки, но и с позапрошлого года.
|
№ п / п
|
адрес ПОВ
|
Дата фиксации
|
Фотофакт
|
186
|
Харьковская обл., С. Русская Лозовая, ул. Белгородская, 69 (напротив автобусной остановки "Р.Лозова")
|
23.06.2018
|
|
226
|
Харьковская обл., Г.. Купянск, ул. Центральная, 38, слева от магазинов "АЛЛО" и "ТОПАЗ"
|
11.02.2019
|
251
|
м. Харьков, ул. Леся Сердюка, 36, на первом этаже супермаркета "КЛАСС"
|
22.05.2019
|
252
|
м. Харьков, пр-т Гагарина, 177, слева от здания "Ломбард № 1"
|
22.05.2019
|
253
|
м. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148/2, справа от магазина "Каблучок" в помещении ломбарда №1
|
22.05.2019
|
254
|
м. Харьков, ул. Багалия, 1, в помещении магазина "Продукты"
|
22.05.2019
|
269
|
м. Харьков, пр-т Героев Сталинграда, 1-А
|
03.09.2019
|
272
|
м. Харьков, ул. Культуры, 8 (справа от входа в ресторан "AltBier")
|
30.09.2019
|
278
|
м. Харьков, на перекрестке улиц Амурская, Академика Павлова и проспекта Юбилейный (на остановке "Академика Барабашова" возле ТЦ "Новый век")
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12.11.2019
|
81
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м. Харьков, перекресток ул. Тюринська с переулком Весенний (в одноэтажном здании зеленого цвета с вывеской "Продукты")
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25.11.2019
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
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