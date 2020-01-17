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17.01.2020  11:43   

В Харькове готовятся к резкому увеличению числа легальных миллионеров

Депутаты поддержали повышение лимитов для ФОПов в разы.


// facebook

Верховная Рада приняла поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей (ФОП). Речь идет о предпринимателях 1-3 групп и лимитах до 1, 5 и 7 миллионов гривен. Об этом написала депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в Facebook.

Размер лимитов для ФЛП давно не соответствует реальному состоянию экономики и должен быть проиндексирован, не говоря уже о том, что предприниматели требуют большего пространства для развития, - считает Пидласа.

Сейчас лимит для первой группы ФОПов составляет до 300 тысяч гривен, для второй группы - до полутора миллионов гривен и для третьей - до пяти миллионов соответственно.

Почти такие же повышения заложены в законопроект №2338. Исключение третья группы - согласно документу, предлагалось повысить лимит до 10 миллионов гривен.

Законопроект №2338 внесен в парламент и он находится на рассмотрении в финансовом комитете.

Источник:   КП Украина
 Тэги:  налоги, учет, харьков, лимит, фоп, предприниматель
 
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