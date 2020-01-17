Каждый 10-й легально работающий украинец трудоустроен в Харькове

Больничные и декретные и прочие социальные гарантии получают 1 млн. 273 тыс. трудоустроенных жителей Харькова и области, в то время застрахованными и находящимися под опекой Фонда социального страхования Украины являются только 12,5 млн украинцев.
Только официально оформленные работники при заболевании, или наступлении иного страхового случая в период работы получают от Фонда помощи больничные, страховые выплаты, медицинские и социальные услуги.
Застрахованным в Фонде является любое лицо, которое платит, или за которое уплачивается работодателем единый взнос, то есть все трудоустроены, самозанятые , ФОП, лица, работающие на условиях гражданско-правовых договоров.
Напомним, Фонд социального страхования Украины в случае наступления страхового случая осуществляет предоставление пособия
При наличии медицинских показаний финансирует прохождения курса реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений.
В случае несчастных случаев на производстве или приобретения профессиональных заболеваний осуществляет оплату лечения всех прямых последствий несчастных случаев, в случае частичной или полной потери трудоспособности осуществляет предоставление единовременного пособия и ежемесячных страховых выплат, финансирует периодическое санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, лекарствами и медицинскими изделиями и тому подобное.
В целом на протяжении 2019 помощи и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн. человек.
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Крещенских морозов синоптики не обещают: будет тепло, временами туманно, временами солнечно.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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