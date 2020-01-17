Главная Новости Экономика и промышленность Каждый 10-й легально работающий украинец трудоустроен в Харькове
17.01.2020  15:51   

Каждый 10-й легально работающий украинец трудоустроен в Харькове

Больничные и декретные и прочие социальные гарантии получают 1 млн. 273 тыс. трудоустроенных жителей Харькова и области, в то время застрахованными и находящимися под опекой Фонда социального страхования Украины являются только 12,5 млн украинцев.


// facebook

Только официально оформленные работники при заболевании, или наступлении иного страхового случая в период работы получают от Фонда помощи больничные, страховые выплаты, медицинские и социальные услуги.

Застрахованным в Фонде является любое лицо, которое платит, или за которое уплачивается работодателем единый взнос, то есть все трудоустроены, самозанятые , ФОП, лица, работающие на условиях гражданско-правовых договоров.

Напомним, Фонд социального страхования Украины в случае наступления страхового случая осуществляет предоставление пособия

  • по временной потере трудоспособности,
  • пособия по беременности и родам,
  • пособия на погребение. 

При наличии медицинских показаний финансирует прохождения курса реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений. 

В случае несчастных случаев на производстве или приобретения профессиональных заболеваний осуществляет оплату лечения всех прямых последствий несчастных случаев, в случае частичной или полной потери трудоспособности осуществляет предоставление единовременного пособия и ежемесячных страховых выплат, финансирует периодическое санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, лекарствами и медицинскими изделиями и тому подобное.

В целом на протяжении 2019 помощи и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн. человек.

Оперативная информация о количестве несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в период с 10 по 16 января 2020

17.01.2020

№ п / п

регион

Количество сообщений о несчастных случаях, зарегистрированных в отчетном периоде   (всего)

Количество лиц, пострадавших

Групповые несчастные случаи

Количество сообщений о профессиональных заболевания (отравления) по форме П-3

  
 

всего

в т.ч. смертельно

количество случаев

количество лиц, пострадавших

  

всего

в т.ч. смертельно

  

ВСЕГО

102

110

27

4

12

1

20

  
       

20

Харьковская область

5

7

1

1

3

0

1

  
                   
 

 

Источник:   Соцстрах Украины
 Тэги:  страховка, больничный, харьков, трудоустройство.
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.01 Медицина Харьковщина попала в тройку лидеров по подготовке к внедрению Программы медицинских гарантий. 26.12 Криминал и происшествия 6 КАСКО-программ от ARX для автовладельцев 22.11 Медицина Врачебные ошибки харьковских врачей спрячут за страховку
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 