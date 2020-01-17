Харьковские предприниматели облегченно выдохнули - НБУ вновь позволил ФОПам свободно перечислять средства

27.12.2019 №162 «О внесении изменений в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте».

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, это требование вызвало непонимание у бизнес-сообщества во время ее применения. Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей.

В то же время позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков.

Накануне глава НБУ Яков Смолий пообещал исключить из комментария Нацбанка заявление о том, что ФЛП вправе перечислить средства со своих