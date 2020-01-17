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17.01.2020  17:27   

Харьковские предприниматели облегченно выдохнули - НБУ вновь позволил ФОПам свободно перечислять средства

Национальный банк отменил норму о порядке использования текущих счетов ФОТ и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, которой устанавливалась требование перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов.


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Соответствующее решение содержит постановление Правления Национального банка Украины от 15.01.2020 №7 «О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов», передает «Закон и Бизнес» .

Напомним, требование Национального банка осуществлять по текущим счетам ФЛП только те расчетно-кассовые операции, не связанные с собственными потребностями, и право перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов и сборов, содержалась в постановлении Правления НБУ от

27.12.2019 №162 «О внесении изменений в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте».

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, это требование вызвало непонимание у бизнес-сообщества во время ее применения. Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей.

В то же время позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков.

Накануне глава НБУ Яков Смолий пообещал исключить из комментария Нацбанка заявление о том, что ФЛП вправе перечислить средства со своих

счетов на счета, открытые для собственных нужд, только после уплаты налогов.

 

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  карточка, перечисления, харьков, средства, ограничения
 
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