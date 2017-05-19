19.05.2017 14:28

ВНО стартует 23 мая

Основная сессия внешнего независмого тестирования пройдет с 23 мая по 16 июня.



// city.kharkov.ua

В первый день одиннадцатиклассники пройдут тестирование по украинскому языку и литературе.



Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.



Она отметила, что тест по украинскому языку и литературе - обязательный для всех выпускников: как для тех, кто поступает в вузы, так и для остальных одиннадцатиклассников, поскольку результаты этого теста засчитываются в школах как результаты государственной итоговой аттестации, второй тест, который засчитывается как выпускной экзамен - математика или история (на выбор школьника), третий – по любому предмету на выбор школьника.



Как сообщила Ольга Деменко, в городе будут проводить ВНО не только для выпускников харьковских школ, но и 11-классников восьми районов Харьковской области, то есть тестирование в Харькове будут сдавать более 11 тыс. выпускников. Поэтому, по распоряжению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, всем профильным службам поручено обеспечить все необходимые для этого условия.



Отметим, в 2017 году абитуриентам предстоит пройти тестирования по 12-ти предметам: украинскому языку и литератуе, испанскому, немецкому, французскому, английскому и русскому языкам, математике, физике, истории Украины, биологии, географии и химии.