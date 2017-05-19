19.05.2017 15:16

Харьковские пришкольные лагеря примут около 30 тысяч детей

Школьники смогут отдохнуть в лагерях, которые будут организованы летом на базе школьных учебных заведений города.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 19 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, как и в предыдущие годы, лагеря будут работать три недели после окончания учебного года.

Как отметила директор департамента, 20% всех детей будут отдыхать в пришкольных лагерях бесплатно. Среди них – дети-сироты, дети участников АТО, школьники, которые достигли высоких результатов в учебе и спорте и другие.