Харьковские пришкольные лагеря примут около 30 тысяч детей

Школьники смогут отдохнуть в лагерях, которые будут организованы летом на базе школьных учебных заведений города.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
влажн.:
давл.:
ветер: