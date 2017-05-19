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19.05.2017  15:16   

Харьковские пришкольные лагеря примут около 30 тысяч детей

Школьники смогут отдохнуть в лагерях, которые будут организованы летом на базе школьных учебных заведений города.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 19 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
По ее словам, как и в предыдущие годы, лагеря будут работать три недели после окончания учебного года.
 
Как отметила директор департамента, 20% всех детей будут отдыхать в пришкольных лагерях бесплатно. Среди них – дети-сироты, дети участников АТО, школьники, которые достигли высоких результатов в учебе и спорте и другие.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, школа, лагерь, харьков
 
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