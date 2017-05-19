19.05.2017 19:43

Школьники Харьковщины - лидеры предметных олимпиад

Харьковские школьники по итогам 2016-2017 учебного года показали самые высокие результаты на предметных олимпиадах и турнирах всех уровней.



city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 19 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета директор Департамента образования Ольга Деменко, речь идет как о достижениях учащихся городских школ, так и школьников Харьковской области.

«Харькову и области удается удерживать первенство в стране по интеллектуальным соревнованиям. Мы имеем еще большее количество побед на всеукраинских турнирах, нам удалось получить победы и международного уровня. Особо хочется отметить достижения школьниц, которые представляли Харьков на европейской математической олимпиаде. Благодаря их победе Украина заняла первое место среди европейских команд, уступив только команде США, которая участвовала вне конкурса», - сообщила Ольга Деменко.

Напомним, ученица учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Ольга Шевченко показала наивысший результат (42 балла) на Европейской олимпиаде по математике среди девушек, а ученица 10 класса Харьковского физико-математического лицея №27 Алина Гарбузова стала пятой, набрав 37 баллов.