В университете железнодорожного транспорта пройдет День открытых дверей

День открытых дверей в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта пройдет 3 июня.
Как сообщили в вузе, для абитуриентов проведут экскурсии по лабораториям университета, где желающие смогут разрушить железобетон, перевести железнодорожные стрелки, принять и отправить поезда, почувствовать себя машинистом настоящего локомотива, выступить на радио, увидеть робота «Клешня», солнечный коллектор и многое другое.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: пл. Фейербаха, 7
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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