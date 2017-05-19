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19.05.2017  15:29   

В университете железнодорожного транспорта пройдет День открытых дверей

День открытых дверей в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта пройдет 3 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в вузе, для абитуриентов проведут экскурсии по лабораториям университета, где желающие смогут разрушить железобетон, перевести железнодорожные стрелки, принять и отправить поезда, почувствовать себя машинистом настоящего локомотива, выступить на радио, увидеть робота  «Клешня», солнечный коллектор и многое другое.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: пл. Фейербаха, 7

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день открытых дверей, харьков
 
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