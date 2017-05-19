19.05.2017 15:29

В университете железнодорожного транспорта пройдет День открытых дверей

День открытых дверей в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта пройдет 3 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в вузе, для абитуриентов проведут экскурсии по лабораториям университета, где желающие смогут разрушить железобетон, перевести железнодорожные стрелки, принять и отправить поезда, почувствовать себя машинистом настоящего локомотива, выступить на радио, увидеть робота «Клешня», солнечный коллектор и многое другое.



Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: пл. Фейербаха, 7