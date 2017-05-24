24.05.2017 15:58

На первый тур ВНО пришло 96% абитуриентов

В ВНО по украинскому языку и литературе приняли участие более 14,5 тысячи абитуриентов.



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О том, как прошел в Харьковской области первый тур независимого оценивания знаний, рассказал Анатолий Бабичев.

«23 мая дети приняли участие в ВНО по украинскому языку и литературе. Для его прохождения зарегистрировались 15,3 тысячи человек – это выпускники 2017 года и прошлых лет. Явка была очень хорошей – 96%, - рассказал заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА. - Подготовка к проведению в области ВНО была серьезной. Все задействованные в процессе структуры подошли к вопросу ответственно и отработали на уровне. Дети комфортно и, надеюсь, успешно прошли тестирование».

По информации Анатолия Бабичева, 15 человек удалили из аудиторий, где проходило ВНО, из-за нарушения правил.

«Кто-то пользовался телефоном, кто-то - шпаргалками. Еще 20 человек не смогли предоставить документы, удостоверяющие личность. Но у них есть шанс все же сдать в этом году украинский язык и литературу – во время дополнительной сессии», - отметил заместитель руководителя области.

Он напомнил, что оценивание знаний по другим предметам будет проходить до 16 июня, и подчеркнул, что в этом году результаты ВНО по трем предметам будут засчитываться в качестве государственной итоговой аттестации.

«За последние два года Харьковская область продемонстрировала рост результативности и качества образования, - отметил Анатолий Бабичев. - Один из параметров, который учитывается при оценке качества предоставления образовательных услуг в регионе, – это, в том числе, и результаты ВНО».