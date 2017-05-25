25.05.2017 14:47

На Харьковщине появилась областная Малая академия наук

Такое решение приняли в ходе ХI сессии Харьковского областного совета VII созыва.



kharkivoda.gov.ua

Как пояснили в Департаменте науки и образования ХОГА, территориальное отделение Малой академии наук Украины в Харьковском регионе действует с 1995 года. Но его функции, в частности, предоставление учеными методической поддержки школьникам, которые проводят собственные исследования, до этого момента осуществляли два учреждения - Дом учителя (9 научных отделений, 52 секции) и Харьковская областная станция юных туристов (3 научных отделения, 15 секций).

«Благодаря работе этих учреждений одаренная учащаяся молодежь участвовала в интеллектуальных конкурсах по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования. Также организовывалась работа областных летних профильных школ Харьковского территориального отделения МАН. Специалисты выезжали в районы и города области, чтобы оказывать помощь в проведении районных и городских этапов конкурса-защиты работ МАН и подготовки победителей этих этапов к областным соревнованиям. Также эти учреждения оказывали индивидуальные консультации по вопросам подготовки и написания работ участникам конкурса», - рассказали в Департаменте науки и образования ХОГА.

Такое распределение функций областного отделения МАН между двумя различными учреждениями усложняло координацию действий, полномочия работников учреждений частично дублировались. Конечно же, возникали осложнения и при ведении документации.

«Так возникла потребность в создании единого регионального центра деятельности Харьковского территориального отделения МАН. Новое коммунальное учреждение - «Харьковская областная Малая академия наук» - будет действовать на базе Дома учителя и обеспечит деятельность всех 12-ти научных отделений и 67 секций», - отметили в департаменте.