25.05.2017 14:17

Для семи районов области закупят школьные автобусы

Согласно изменениям в бюджет, которые были приняты в ходе ХI сессии Харьковского областного совета VII созыва, на закупку школьных автобусов направили 6 млн грн.



kharkivoda.gov.ua

Как пояснили в Департаменте науки и образования ХОГА, средства на условиях софинансирования будут распределены между районами области: по 750 тыс. грн получат Богодуховский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и 1 млн 500 тыс. - Волчанский.

Кроме того, почти 18 тысяч грн предусмотрено на издание, приобретение и доставку учебников и пособий для учеников областных школ-интернатов.

Около 4,4 млн грн направят на приобретение оборудования для спортивной площадки Харьковского областного высшего училища физической культуры и спорта.