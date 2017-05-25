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25.05.2017  14:17   

Для семи районов области закупят школьные автобусы

Согласно изменениям в бюджет, которые были приняты в ходе ХI сессии Харьковского областного совета VII созыва, на закупку школьных автобусов направили 6 млн грн.


kharkivoda.gov.ua
Как пояснили в Департаменте науки и образования ХОГА, средства на условиях софинансирования будут распределены между районами области: по 750 тыс. грн получат Богодуховский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и 1 млн 500 тыс. - Волчанский.
 
Кроме того, почти 18 тысяч грн предусмотрено на издание, приобретение и доставку учебников и пособий для учеников областных школ-интернатов.
 
Около 4,4 млн грн направят на приобретение оборудования для спортивной площадки Харьковского областного высшего училища физической культуры и спорта.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  автобус, школа, харьков
 
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