В школах Харькова сегодня – последний звонок

Праздник последнего звонка проходит сегодня, 26 мая, во всех общеобразовательных учебных учреждениях Харькова.
В мероприятиях примут участие около 118 тыс. школьников, в том числе около 3 тыс. детей, переехавших в Харьков из зоны АТО.
В этом году аттестаты о полном среднем образовании получат 6 тыс. 395 учащихся. Выпускные вечера пройдут 26 июня.
Также праздник, посвященный окончанию учебного года, пройдет сегодня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Участников праздничного мероприятия ждут пенное шоу, выступление студентов Харьковской академии культуры, конкурсы с призами, а вечером - дискотека.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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