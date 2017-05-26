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26.05.2017  10:35   

В школах Харькова сегодня – последний звонок

Праздник последнего звонка проходит сегодня, 26 мая, во всех общеобразовательных учебных учреждениях Харькова.


// city.kharkov.ua

В мероприятиях примут участие около 118 тыс. школьников, в том числе около 3 тыс. детей, переехавших в Харьков из зоны АТО.

В этом году аттестаты о полном среднем образовании получат 6 тыс. 395 учащихся. Выпускные вечера пройдут 26 июня.

Также праздник, посвященный окончанию учебного года, пройдет сегодня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Участников праздничного мероприятия ждут пенное шоу, выступление студентов Харьковской академии культуры, конкурсы с призами, а вечером - дискотека.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  последний звонок, харьков
 
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