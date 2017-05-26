26.05.2017 10:35

В школах Харькова сегодня – последний звонок

Праздник последнего звонка проходит сегодня, 26 мая, во всех общеобразовательных учебных учреждениях Харькова.



// city.kharkov.ua

В мероприятиях примут участие около 118 тыс. школьников, в том числе около 3 тыс. детей, переехавших в Харьков из зоны АТО.



В этом году аттестаты о полном среднем образовании получат 6 тыс. 395 учащихся. Выпускные вечера пройдут 26 июня.



Также праздник, посвященный окончанию учебного года, пройдет сегодня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Участников праздничного мероприятия ждут пенное шоу, выступление студентов Харьковской академии культуры, конкурсы с призами, а вечером - дискотека.