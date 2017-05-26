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26.05.2017  11:52   

Юлия Светличная поздравила с праздником Последнего звонка выпускников 47-й и 116-й гимназий Харькова (ФОТО)

26 мая школы региона закончили около 16 тысяч 11-классников.


// ХОГА

Поздравляя выпускников, их родителей и учителей с главным школьным праздником, председатель ХОГА подчеркнула, что этот день является очень ответственным.

«Дорогие выпускники, ближайшее лето для вас станет, без преувеличения, решающим. Ведь от выбора вуза и профессии зависит не только ваша дальнейшая карьера, но и вся жизнь, - сказала Юлия Светличная. - Хочу пожелать вам сделать сегодня выбор так, чтобы никогда не разочароваться в нем. И, конечно, желаю, чтобы те цели, которые вы ставите сейчас, воплотились в жизнь. Успешной сдачи ВНО, успешного поступления, успешного дальнейшего обучения!».

Ученикам 47-й и 116-й гимназий, которые завершают очередной, но не последний, учебный год, руководитель области пожелала хорошо отдохнуть летом и с новыми силами вернуться в родные школьные стены и продолжить «поход за знаниями».

«Уважаемые родители, сегодня вы волнуетесь, пожалуй, больше своих детей. Держитесь! Поддерживайте своих выпускников. Все будет хорошо! - обратилась к участникам праздника руководитель области. - Уважаемые учителя, вас в этот день хочу очередной раз поблагодарить за профессионализм. За вашу любовь к выбранной профессии. За преданность своим ученикам. Желаю всем школьникам и выпускникам смелых идей и только побед в дальнейшей жизни».

Также во время праздничных мероприятий Юлия Светличная передала школам новые проекторы.

Руководитель области вручила дипломы победителям областного этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины и победителям областного этапа всеукраинских ученических олимпиад и различных интеллектуальных соревнований.

«Ученики Харьковщины показали хорошие результаты на национальных олимпиадах, готовятся к международным», - сказала Юлия Светличная.

Она поблагодарила учителей за высокие результаты учащихся.

«Сегодняшний праздник - итог учебного года, той работы, которую проводили учителя, родители, дети. И весело, и грустно одновременно. Мы расстаемся с нашими одиннадцатиклассниками, но, я уверена, что у них все получится», - отметила директор 116-й гимназии Оксана Бугакова.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  последний звонок, светличная, харьков
 
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