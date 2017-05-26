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26.05.2017  12:24   

Будущие военные медики приняли присягу в Харькове (ФОТО)

Около 140 выпускников кафедры медицины катастроф и военной медицины Харьковского национального медицинского университета завершили обучение по программе подготовки офицеров запаса и приняли воинскую присягу на верность украинскому народу.


// city.kharkov.ua

В течение четырех лет студенты ХНМУ, Харьковского национального университета им. В. Н.  Каразина и Национальной фармацевтической академии изучали дело военного медика. Практические занятия и военно-учебные сборы проводились на базе воинских частей. При этом студенты перенимали опыт от военных врачей, которые не один год провели в районе боевых действий на востоке Украины.

На празднике посвящения в полноправные защитники Украины присутствовали руководители трех харьковских вузов, представители ветеранских организаций, офицеры-преподаватели и родные выпускников военной кафедры.

По словам начальника кафедры медицины катастроф и военной медицины Сергея Демяника, вскоре всем выпускникам будет присвоено воинское звание «младший лейтенант медицинской службы запаса» и они смогут проходить службу в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях. Также он сообщил, что сейчас в Харьковском национальном медицинском университете проводится отбор студентов трех вузов для обучения на первом курсе кафедры медицины катастроф и военной медицины с 1 сентября 2017 года.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  присяга, выпускной, харьков
 
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