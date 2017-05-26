26.05.2017 14:28

Геннадий Кернес на празднике «Последнего звонка»: Я вижу в выпускниках будущее Харькова

Харьковский городской голова посетил праздник последнего звонка в харьковской школе № 36.



// Городской Дозор

На торжественную линейку выстроились как выпускники, так и самые младшие учащиеся. Для первоклассников этот «последний звонок» особенно знаковый, потому что первый. За их плечами учебный год. Он, делятся ребята, выдался очень насыщенным.



«Мне понравился мой учебный год. Поэтому мне очень-очень интерестно было в школе. И я очень не хочу прощаться со своим первым классом. Потому, что я немного стесняюсь второго класса», – говорит первоклассница Таисия.



«Я люблю учиться. Учится, заниматься. Математику, русский , фискультуру, ОЗ. Все уроки люблю. Хотел бы еще чуть-чуть побыть в школе, вместо лета», – рассказал первоклассник Иван.



Тревога и радость одновременно на душе у выпускников. Сегодня они еще вместе, в последний раз могут стоять на праздничной линейке в школьной форме, а уже завтра для них откроется новая страница их жизни, а школьные годы останутся только в воспоминаниях.



«Все настолько стало родным, близким, и я до сих пор не осознаю, что это последний день в моей школе. Что я этих людей вижу в последний раз за школьной партой. Своих учителей. Очень грустно. Не хочется выпускаться», – говорит одиннадцатиклассница Анна.



«Мы будем отстраивать Харьков. Мы будем учится делать все для того, чтобы наш Харьков был самым лучшим. И в мире был мир», – говорит выпускник Андрей.



Поздравления и пожелания школьники услышали и от своих родителей. «Хотелось бы пожелать, чтобы они скорее вошли во взрослую жизнь, чтобы для них эта взрослая жизнь была прекрасной, без войны, с чистым небом над головой и действительно счастливой», – говорит отец одиннадцатиклассницы Александр.



Поздравил учеников и городской голова Геннадий Кернес.



Мэр поблагодарил одиннадцатиклассников за их старания и пожелал не останавливаться на достигнутом. Двигаться только вперед к заветным мечтам. Для Харькова, для страны.



«Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтобы вы были целеустремленными, чтобы вы всегда могли добиться результата в своей карьере. Добиться результата в своей личной жизни. Я вижу в вас будущее нашего любимого города Харькова. Хочу пожелать вам, дорогие дети, которые сегодня присутствуют на празднике последнего звонка, посмотрите на своих старших товарищей, скоро вы будете стоят на их месте, и подтверждать своими знаниями свои большие и маленькие достижения», – сказал Геннадий Кернес.



Тем, кто продолжит обучение в школе, городской голова передал мультимедийное оборудование.



В конце праздника выпускники запустили в небо воздушные шары в знак осуществления их заветных желаний.



После официальной части праздника учащиеся устроили в фотосессию с городским головой. Геннадий Кернес присоединился с удовольствием. А выпускников пригласил к себе в гости, - в городской совет. Ведь 36-я школа является кузницей кадров для местного самоуправления.