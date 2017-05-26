26.05.2017 19:41

К студентам Каразинского университета приедет нобелевский лауреат

29 мая в 10:15 в актовом зале заведения (пл. Свободы, 4, 2 этаж) пройдет лекция Вернона Смита и выступление его ассистента – Романа Шеремета.



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Целью визита нобелевского лауреата по экономике является встреча с руководством университета для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества, а также обмен опытом и современными тенденциями развития экономической сферы со студентами и преподавателями.

В 14:00 в зале заседаний Ученого совета университета (пл. Свободы, 4, 4 этаж) состоится торжественная церемония вручения Вернону Смиту диплома, отличия и мантии «Почетного доктора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина».

На лекцию приглашаются все желающие. Вход - свободный.

Справка. Вернон Смит – лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года «за утверждение лабораторных экспериментов в качестве инструмента эмпирического анализа в экономике, в особенности при исследовании альтернативных рыночных механизмов», представитель Чепменского университета (г. Орандж, Калифорния, США).

Роман Шеремет – ассистент Вернона Смита, представитель Школы менеджмента Университета западного резервного района (г. Кливленд, Огайо, США).