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26.05.2017  19:41   

К студентам Каразинского университета приедет нобелевский лауреат

29 мая в 10:15 в актовом зале заведения (пл. Свободы, 4, 2 этаж) пройдет лекция Вернона Смита и выступление его ассистента – Романа Шеремета.


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Целью визита нобелевского лауреата по экономике является встреча с руководством университета для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества, а также обмен опытом и современными тенденциями развития экономической сферы со студентами и преподавателями.
 
В 14:00 в зале заседаний Ученого совета университета (пл. Свободы, 4, 4 этаж) состоится торжественная церемония вручения Вернону Смиту диплома, отличия и мантии «Почетного доктора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина».
 
На лекцию приглашаются все желающие. Вход - свободный.
 
Справка. Вернон Смит – лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года «за утверждение лабораторных экспериментов в качестве инструмента эмпирического анализа в экономике, в особенности при исследовании альтернативных рыночных механизмов», представитель Чепменского университета (г. Орандж, Калифорния, США).
 
Роман Шеремет – ассистент Вернона Смита, представитель Школы менеджмента Университета западного резервного района (г. Кливленд, Огайо, США). 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  хну, каразина, вернон, харьков, смит, лауреат
 
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