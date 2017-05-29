Харьковским кадетам вручили нагрудные знаки выпускника (ФОТО)

Нагрудные знаки выпускника вручили 95 юношам, которые завершили учебу в Государственной гимназии-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус».
Церемония выпуска состоялась 27 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Большинство выпускников планируют поступать в высшие военно-учебные заведения Вооруженных Сил Украины и других силовых ведомств.
«Мне приятно было наблюдать за тем, как постепенно росли и мужали представители нового поколения украинских патриотов. Не так уж важно, продолжите ли вы двигаться дальше армейским путем или будете укреплять экономическую мощь страны в различных отраслях национальной экономики. Главное, чтобы вы душой и сердцем любили свой народ. Удачи вам во взрослой жизни и мирного неба всем», - отметил начальник кадетского корпуса, генерал-майор Алексей Середа.
Также почетные грамоты и ценные подарки во время праздника вручили отличникам учебы. Выпускники простились со знаменем гимназии и прошли вместе со старшими наставниками торжественным маршем.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
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