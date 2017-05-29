29.05.2017 18:36

В школах и детсадах Харькова минимизируют родительские взносы

Несмотря на непростое экономическое положение в стране, городская власть старается свести к минимуму родительские благотворительные взносы в школах и детских садах.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 29 мая, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, за средства городского бюджета в школах уже заменили 4,5 тыс. окон, а в каждом детском саду установили новые игровые площадки. Кроме того, в прошлом году в детском саду №323 построили первый в городе спортивно-игровой комплекс, и эту работу планируется продолжить во всех учебных заведениях города.

Также в планах городской власти - оборудовать в школах современные учебные кабинеты, с таблицами, макетами, что позволит применять современные методы обучения. «В частности, физико-математический лицей №27- лучший в Украине, и там нужно оборудовать современный кабинет для уроков физики, есть школа №110 с углубленным изучением биологии, где нужны новые макеты, школа №173, где прекрасно преподают химию, и там тоже нужна модернизация. Всё зависит от профиля учебного учреждения. Мы должны поддерживать талантливых учителей и детей», - отметила Ольга Деменко.

По ее словам, также в этом году за средства городского бюджета планируется закупить классные журналы. «Казалось бы такая маленькая графа, но это серьезная помощь для родителей. Пока наша страна переживает экономический кризис, школы и детские сады продолжат обращаться к меценатам, родителям, но любая помощь должна быть посильной и добровольной», - подчеркнула директор Департамента образования.

Она также напомнила, что чтобы избежать конфликтных ситуаций, городской голова Геннадий Кернес поручил создать рабочую группу по изучению вопроса привлечения и использования благотворительных взносов в детских садах и школах. Группа провела четыре заседания с участием родителей, создала памятку родителям. Как отметила Ольга Деменко, в этом году по вопросу взносов поступило только семь жалоб, по которым приняты соответствующие решения. Для сравнения: в 2016 году таких заявлений было 78.

«Памятка размещена на сайтах учебных учреждений, многие родители получили ее лично. Группа работает с директорами учебных учреждений, начальниками районных управлений образования. Результаты есть. Также в каждой школе, каждом районе работают родительские комитеты, создан Городской родительский комитет, чтобы мы постоянно общались, находили общие проблемы и пути их решения. Это помогает нам лучше понимать друг друга и развивать сферу образования», - отметила директор департамента.