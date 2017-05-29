29.05.2017 19:18

В городе определяют лучший школьный плакат на тему сохранности лесов

Областной совет, в том числе и депутаты фракции «Відродження», уже почти год занимаются вопросам противодействия незаконной вырубки лесов. Приобщили к решению этой проблемы и детей. Был инициирован конкурс социального плаката на тему экологии, в котором приняли участие 300 школьников. Конкурс уже завершен и сейчас определяют победителей.



aif.ua

Анастасия и Елизавета - претенденты на победу в конкурсе на тему экологии, а именно сохранение лесных насаждений. Девушки вдвоем представили один рисунок, где, как говорят, пытались доказать, что леса - это бесценное богатство.

«Мы нарисовали как человек пилит дерево, а рядом нарисовали ребенка, который стоит с игрушкой и видит уже спиленный лес. Мы хотели показать, что нет будущего, деревья долго растут и еще очень долго придется их восстанавливать», - говорит ученица 7 класса школы №5 Анастасия Краснощек.

«Мы хотим, чтобы люди природу не трогали, не рубили леса и вообще не лезли туда, потому, что природа - это часть жизни», - рассказывает ученица 7 класса школы №5 Елизавета Беспалова.

Конкурс, тематика которого касается проблемы вырубки лесов, проходил в харьковских школах по инициативе заместителя председателя областного совета Владимира Скоробагача. Ведь он уверен, что к решению этой социальной проблемы детей следует привлекать с детства. Согласны и учителя. Говорят, это для детей и знания, и возможность творческой реализации.

«Дети должны с детства расти и понимать, что природу надо беречь, беречь наши природные ресурсы. Такие конкурсы, во-первых, помогают детям развиваться творчески, во-вторых, просто в дальнейшем свою жизнь строить так, чтобы они своим примером сохраняли природное богатство», - сообщает преподаватель изобразительного искусства школы №5 Марина Шкоротянова.

Лучшие работы школьников, принявших участие в конкурсе, оформили в выставку и разместили ее в холле облсовета. Поэтому все депутаты имели возможность выступить в роли жюри и путем голосования выбрать победителей.

«В ближайшее время мы выберем победителя. И я думаю, вы увидите, его работу на одной из рекламных площадок нашего города. Я считаю, что нам надо больше привлекать школьников и молодежь к этой проблеме. Все, что мы делаем в сфере борьбы за экологию, мы делаем для них, для наших детей, для будущего», - информирует заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Также, по словам Владимира Скоробагача, участников конкурса ждут грамоты, памятные сувениры и ценные подарки.