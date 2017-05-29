29.05.2017 18:14

На проспекте Науки ограничат движение

Движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Новгородской до ул. Бакулина при движении в сторону ул. Культуры, будет запрещено с 8:00 до 18:00 30 мая.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

С 8:30 до 18:00 30 мая также будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости, пр. Науки, на участке пр. Независимости до ул. 23 Августа по направлению к центру. В связи с этим, движение троллейбусов №2 и 18 будет организовано следующим образом:

часть троллейбусного маршрута №2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы;

часть троллейбусного маршрута №2: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки – ст. м. «Научная»;

№18: больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская.