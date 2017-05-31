31.05.2017 13:27

Университет им. Каразина и ХПИ вошли в пятерку лучших вузов Украины

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» вошли в первую пятерку рейтинга вузов «Топ-200 Украина» за 2016/2017 год.



// KHARKIV Today

Рейтинг «Топ-200 Украина» стартовал в 2006 году и остается единственным академическим рейтингом в Украине, аккредитованным Международной экспертной группой по ранжированию (IREG).



Отличительной чертой рейтинга является попытка сравнить между собой университеты разных типов на основе применения к ним универсальной системы критериев.



Деятельность учреждений оценивалась с помощью интегрального индекса, который представлен тремя составляющими: качество научно-педагогического потенциала, учебного процесса и международное признание. В этом году дополнительно введен критерий «Инновационная деятельность университетов», который измерялся объемом инвестиций бизнеса в стартапы университетов — проекты, востребованные на потребительском рынке, в различных областях науки.



Согласно рейтингу, первое место среди вузов страны занимает Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», второе — Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко. Третье и четвертое места заняли харьковские вузы: Национальный университет им. В.Н. Каразина и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» соответственно. На пятое место вышел Национальный университет «Львовская политехника». К слову, топ-5 украинских вузов остался таким же, как и в прошлом году.



В двадтатку лучших украинскиз вузов вошли Харьковский авиационный институт (13 место), и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (16 место).



Фармацевтический университет занял 21, а университет радиоэлектроники – 22-е место.



Составители рейтинга отметили, что победителем – НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского – в этом году увеличил отрыв от остальных украинских университетов по сравнению с 2016 годом. Международная наблюдательный совет рейтинга «Топ 200 Украина» признала, что НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского создал и развил мощную инновационную экосистему «Sikorsky Challenge», вывел на рынки гораздо больше стартапов по все другие университеты Украины, продал больше лицензий на изобретения, внедрил больше проектов в систему обороны Украины. Его выпускники наиболее востребованы крупными международными и национальными высокотехнологичными компаниями.



КНУ им. Тараса Шевченко и ХНУ им. В.Н. Каразина, занявшие второе и третье места, имеют наибольшее среди других университетов Украины бюджетное финансирование научных исследований, высокие индексы цитируемости по системам Scopus и Web of Science, высокий уровень востребованности их выпускников рынком труда, особенно в секторе государственного управления.