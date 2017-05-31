31.05.2017 16:15

Занятия под открытым небом: Как в языковых лагерях обучают школьников (ФОТО)

В них кроме развлечений и отдыха ученики еще и занимаются изучением иностранных языков. Вот только уроками такие занятия и не назовешь. Проходят обычно они на свежем воздухе с песнями и играми.



city.kharkov.ua

Здесь и песни, и все разговоры только на английском. Такие в языковом лагере правила, чтобы школьники не забывали иностранный язык, который изучают в течение учебного года. Поэтому учителя придумывают самые разнообразные задачи. Вот здесь рисуют на тему «Здоровое питание».

«Я считаю, чтобы выучить английский язык надо тренироваться каждый день. Если не будешь, то он у нас постепенно будет забываться. Я считаю, что самое главное в лагере - это практика», - рассказывает ученица специализированной школы №17 Дарья Шаповал.

Такая же практика в игровой форме и в другом отряде. Правда там уже раздается испанский язык. Детям только в удовольствие, ведь, оставив учебники и словари, под открытым небом, они будто забавляются, но на самом деле учатся.

«Просто это все в игровой форме и намного веселее, чем мы будем читать какую-то книгу или же слушать учителя. Мы активно проводим время и одновременно учимся новым знаниям», - говорит ученик специализированной школы №17 Владимир Семерий.

А вот мастер-класс по кулинарии, но не по приготовлению или дегустации блюд, а их презентации. Дети учатся оформлять блюда из фруктов, и это еще не все.

«Учителя иностранных языков, работающие в лагере, они придумывают такие развлекательные и развивающие занятия - интервью, квесты, мастер-классы, показ учебных видеофильмов и создание своих собственных мультфильмов на английском языке», - сообщает директор специализированной школы №17 Ирина Касеко.

В общем, говорят педагоги, идей того, как расширить кругозор своих учеников, у них много, главное чтобы на пользу.

«Мы ожидаем, что наши дети оздоровятся, а также повысят уровень владения иностранными языками, углубят знания о странах, языки которых изучают, а также хорошо и весело отдохнут», - говорит Наталья Бутенко.