02.06.2017 11:33

В строящуюся школу в Песочине родители уже записывают детей

Обучать своих малышей в новом учебном заведении изъявили желание родители 130 будущих первоклассников. Во 2–9-е классы уже записаны более 300 учеников.



// ХОГА

Строительные и отделочные работы в школе микрорайона «Мобиль» выходят на финишную прямую. А пока дизайнеры украшают внутренние помещения, идет процесс формирования педагогического коллектива новой школы. Планируется, что здесь будут работать около 30 учителей.

«В настоящее время проводятся собеседования с учителями и планируется их работа в новом заведении с учетом адаптационного периода детей, которые учились в разных классах и учреждениях как на украинском, так и русском языках. В школе будут работать как учителя высшей категории, так и молодые специалисты», - отметила начальник отдела образования Харьковской РГА Ольга Бабельчук.

В школе также смогут учиться дети с особыми потребностями. Для этого обеспечен беспрепятственный доступ в здание и кабинеты, будет функционировать специально оборудованный лифт.

«Классы с инклюзией будут не только для тех, кто не может самостоятельно передвигаться. В них могут учиться дети с задержкой психического развития. Для них созданы все условия для обучения. В таких классах может быть не более пяти учеников, а, кроме учителя, должен быть еще и помощник», - пояснила Ольга Бабельчук.

Песочинский поселковый голова Олег Чернобай отметил, что жители с нетерпением ждут открытия школы. Ведь два существующих в населенном пункте учебных заведения переполнены в несколько раз. Строители работают без выходных для того, чтобы первого сентября дети сели за парты новой школы. Сейчас здесь шпаклюют и красят стены, укладывают плитку, занимаются благоустройством территории вокруг здания.

«Строительство школы находится на личном контроле главы ХОГА Юлии Светличной. Харьковская облгосадминистрация оказывает действенную помощь. Без средств областного и районного бюджетов, без помощи Государственного фонда регионального развития нам бы не удалось реализовать этот проект, - сказал Олег Чернобай. – Проект этого учреждения разработан по новым требованиям и технологиям. Я уверен, что это будет лучшая школа в Украине».

По словам Олега Чернобая, при строительстве школы акцент был сделан на внедрении энергосберегающих мероприятий - для того, чтобы в будущем не было проблем с оплатой энергоресурсов. В частности, установлен индивидуальный тепловой пункт, энергосберегающими будут лифт, светильники, лампочки и тому подобное.

Напомним, строительство школы в микрорайоне «Мобиль» началось в конце 2015 года. Выделения средств на работы из государственного и областного бюджета добилась председатель ХОГА Юлия Светличная. Это первая школа, которую возводят «с нуля» в Харьковской области за последние 12 лет. Школа трехэтажная. Учиться здесь смогут 640 детей. Сейчас в Песочине не хватает около 800 школьных мест. В поселке работают два учебных заведения: коллегиум, который переполнен в два раза, и школа, где количество учеников на 30% превышает плановые показатели.