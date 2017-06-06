 
Главная Новости Образование На Новых Домах появится детский сад
06.06.2017  18:47   

На Новых Домах появится детский сад

Новый детский сад будет открыт 1 сентября в Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 185-а.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 6 июня, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
По ее словам, много лет это здание использовалось не по прямому назначению, а теперь там ведутся ремонтные работы и в новом учебном году свои двери для детей откроют три группы.
 
Кроме того, Департамент образования планирует переименовать Харьковскую общеобразовательную школу №106 (ул. Клочковская, 195-в) в учебно-воспитательный комплекс и открыть там две дошкольные группы.
 
«В школе учатся всего 250 детей, а по проекту может учиться тысяча. В то же время в этом районе есть острая нехватка детских садов. Поэтому с 1 сентября там откроются две детсадовские группы. Это вполне современный вариант», - отметила Ольга Деменко.
 
Также в департаменте планируют переименовать «Станцию юных техников» (пер. Лесопарковский, 5). По словам Ольги Деменко, это позволит открыть в учреждении множество других кружков, а не только технических направлений - туристско-краеведческий, художественно-эстетический, социально-реабилитационный и пр.
 
«Материальная база существующей «Станции юных техников» оставляет желать лучшего. Желающих заниматься по техническому направлению там тоже не так много, потому что детей сейчас интересуют новые направления – ІТ-технологии, журналистика, творчество, исследовательская  работа и т.д. Поэтому мы хотим переименовать это учреждение в «Центр внешкольного образования» и расширить количество кружков», - отметила Ольга Деменко.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, детсад, кружок, харьков, станция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.06 Образование В строящуюся школу в Песочине родители уже записывают детей 31.05 Общество В Харькове заработали 190 пришкольных лагерей 29.05 Образование В городе определяют лучший школьный плакат на тему сохранности лесов
 
 

Видео

Харьков по финансовой силе среди лидеров в Украине - аналитики "Moody's"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 