06.06.2017 18:47

На Новых Домах появится детский сад

Новый детский сад будет открыт 1 сентября в Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 185-а.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 6 июня, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, много лет это здание использовалось не по прямому назначению, а теперь там ведутся ремонтные работы и в новом учебном году свои двери для детей откроют три группы.

Кроме того, Департамент образования планирует переименовать Харьковскую общеобразовательную школу №106 (ул. Клочковская, 195-в) в учебно-воспитательный комплекс и открыть там две дошкольные группы.

«В школе учатся всего 250 детей, а по проекту может учиться тысяча. В то же время в этом районе есть острая нехватка детских садов. Поэтому с 1 сентября там откроются две детсадовские группы. Это вполне современный вариант», - отметила Ольга Деменко.

Также в департаменте планируют переименовать «Станцию юных техников» (пер. Лесопарковский, 5). По словам Ольги Деменко, это позволит открыть в учреждении множество других кружков, а не только технических направлений - туристско-краеведческий, художественно-эстетический, социально-реабилитационный и пр.

«Материальная база существующей «Станции юных техников» оставляет желать лучшего. Желающих заниматься по техническому направлению там тоже не так много, потому что детей сейчас интересуют новые направления – ІТ-технологии, журналистика, творчество, исследовательская работа и т.д. Поэтому мы хотим переименовать это учреждение в «Центр внешкольного образования» и расширить количество кружков», - отметила Ольга Деменко.