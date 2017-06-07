07.06.2017 17:29

Более 3,5 тысяч детей смогут поступить в харьковские профтехучреждения

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 7 июня, согласовал показатели регионального заказа на подготовку специалистов и рабочих кадров государственными профессионально-техническими учебными учреждениями на 2017-2018 учебный год.



// city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, региональный заказ на подготовку рабочих кадров и специалистов в 18-ти ПТУУ составил 3597 учащихся.

По ее словам, профессионально-технические учреждения оптимизируют. Сейчас работает 21 ПТУУ, но к началу учебного года три из них реорганизуют путем объединения некоторых учебных учреждений.

Напомним, что ранее в Харькове действовало 25 ПТУУ. В начале 2017 года Харьковский профессиональный лицей швейных технологий и Харьковский профессиональный машиностроительный лицей реорганизовали путем присоединения к Харьковскому профессиональному лицею швейного и мехового производства. А Харьковский профессиональный строительный лицей был реорганизован путем присоединения к Государственному учреждению образования «Центр профессионально-технического образования №2 города Харькова». При этом финансирование учебных учреждений осталось на прежнем уровне. Так, из городского бюджета на содержание профтехучилищ было выделено около 190 млн грн, часть из этих средств направили на обновление материально-технической базы учебных учреждений.