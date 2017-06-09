09.06.2017 19:16

Харьковские школьники присоединились к международной эстафете

Сегодня харьковские школьники приняли участие в Международной эстафете, посвященной Дню Европы в Украине. Дети провели «Забег мира» и конкурс на лучшие рисунки, которые будут отправлены на международные выставки, которые будут проходить в Италии и Королевстве Бутан.



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Национальный технический университет «ХПИ» сегодня стал своеобразной площадкой мира. Здесь собрались харьковские школьники, чтобы принять участие в акции, посвященной Дню Европы в Украине под названием «Цвета мира». Цель акции, отмечают организаторы, распространение идеалов толерантности и дружбы.

«Я как посол мира обязан был прийти сюда и благословить вас на эту эстафету, потому что это великое дело посвятить себя развитию детей и созданию тех гармоничных условий, в которых бы прекрасно жили все люди на земле, в том числе и в первую очередь наши дети», - говорит почетный ректор НТУ «ХПИ» Леонид Товажнянский.

Символом мира и единения является горящий факел, который доставили сюда участники «Всемирного бега ради гармонии». Все школьники имели возможность подержать его в руках и загадать желание.

«Для меня мир это когда счастье и никаких проблем ни у кого нет, все дружные и всем хорошо», - делится ученик школы №164 Андрей Голубев.

«Мы очень рады тому, что наш город является символом радости, счастья, гармонии, и мы боимся потерять эти частицы мира, которые так нам нужны, чтобы развивалась Украина, чтобы процветала Украина», - сообщает работник музея НТУ «ХПИ» Ольга Корякина.

Поэтому одним из основных мероприятий акции стал «Забег мира». Все школьники приняли участие в этой эстафете и доказали, что умеют дружить и поддерживают здоровый образ жизни. А еще говорят, получили массу положительных впечатлений.

«Я узнала много новых друзей и людей, которые тоже бегал, и держали факел этот же», - рассказывает ученица школы №164 София Мордухович.

Провели для харьковских школьников и мастер-класс по технике «фонтан искусств», это когда можно рисовать красками с помощью и специальных кистей, и поролоновых губок, а также пальцев. Таким образом, дети создавали картины, где отражали свои эмоции.

Лучшие работы, отмечают организаторы, будут отправлены на выставки детских рисунков, посвященные Международному Дню мира ООН и Дню Счастья. Экспозиции состоятся в этом году в сентябре в Риме в Италии и в Королевстве Бутан.