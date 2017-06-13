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13.06.2017  13:26   

В Харькове определены лучшие студенческие стартапы и бизнес-проекты

В городском конкурсе студенческих проектов «Харьков – город молодежных инициатив» подведены итоги и определены победители.


// city.kharkov.ua

Участниками конкурса стали 1200 студентов из разных высших учебных заведений Харькова.

Студенты презентовали свои проекты в четырех номинациях: «Харьков - территория успешной карьеры», «Умному городу – креативная молодежь», «Родному Харькову – стабильное развитие» и «Харьков – город открытый, творческий, толерантный».

Конкурс проходил в два этапа – сначала были отобраны лучшие работы, которые во втором туре презентовали и защищали их авторы. Оценивали проекты члены экспертного совета, в который вошли преподаватели высших учебных заведений города, представители Департамента образования и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, а также члены Молодежного совета.   

В финале на базе нескольких вузов была представлена 91 работа, среди которых – стартапы и бизнес-проекты, направленные на создание условий для профессионального развития и успешной карьеры, внедрение в жизнь города инновационных технологий, развитие туристической инфраструктуры Харькова, а также социальные и благотворительные проекты.

Экспертный совет определил 50 лучших работ, которые выполнили более 100 студентов из 21 вуза. Авторы лучших проектов станут участниками встречи с городским головой Геннадием Кернесом.

Напомним, конкурс «Харьков – город молодежных инициатив» проводится второй год по инициативе Харьковского городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, харьков
 
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