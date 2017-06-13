В Харькове определены лучшие студенческие стартапы и бизнес-проекты

В городском конкурсе студенческих проектов «Харьков – город молодежных инициатив» подведены итоги и определены победители.
Участниками конкурса стали 1200 студентов из разных высших учебных заведений Харькова.
Студенты презентовали свои проекты в четырех номинациях: «Харьков - территория успешной карьеры», «Умному городу – креативная молодежь», «Родному Харькову – стабильное развитие» и «Харьков – город открытый, творческий, толерантный».
Конкурс проходил в два этапа – сначала были отобраны лучшие работы, которые во втором туре презентовали и защищали их авторы. Оценивали проекты члены экспертного совета, в который вошли преподаватели высших учебных заведений города, представители Департамента образования и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, а также члены Молодежного совета.
В финале на базе нескольких вузов была представлена 91 работа, среди которых – стартапы и бизнес-проекты, направленные на создание условий для профессионального развития и успешной карьеры, внедрение в жизнь города инновационных технологий, развитие туристической инфраструктуры Харькова, а также социальные и благотворительные проекты.
Экспертный совет определил 50 лучших работ, которые выполнили более 100 студентов из 21 вуза. Авторы лучших проектов станут участниками встречи с городским головой Геннадием Кернесом.
Напомним, конкурс «Харьков – город молодежных инициатив» проводится второй год по инициативе Харьковского городского головы.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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