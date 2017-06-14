14.06.2017 15:16

Семилетний харьковчанин прочитал лекцию старшеклассникам (ФОТО)

Трехкратный рекордсмен Украины, «Чудо-ребенок 2015» Лев Бондаренко сегодня, 14 июня, прочитал учащимся гимназии №43 лекцию «Шкала масштабов Вселенной».

Школьник сам выбрал тему сегодняшнего урока. Он рассказал старшеклассникам о понятиях квантовой пены, о том, что протоны состоят из мельчайших частиц - кварков, что самый большой в мире кактус - «Калифорнийский исполин» - в среднем достигает высоты 15 м, а на спине самого большого когда-то жившего динозавра можно было бы построить дом.

«Еще я могу рассказать о скоростях. Мне все это очень интересно. Недавно напоролся на шкалу масштабов Вселенной. Теперь я сижу в ней безвылазно, запомнил ее и буду рассказывать о ней детям. В табеле у меня были десятка, десятка и девятка по математике. Вообще-то, я хочу стать кролиководом и выращивать редкие виды кроликов. Когда я их увидел, я понял, что они такие милые. Есть, например, такой большой кролик – Бельгийский великан, он может так задней лапой дать, что мало не покажется. Еще могу рассказать о корабле Свободы - это плавающий корабль-город», - поделился знаниями Лев.

Любимый мультфильм у школьника «Йо Кай Вотч», а первую книгу он начал самостоятельно читать в 2,5 года.

Мама Льва Ольга Звянцева рассказала, что еще совсем маленьким сын заходил в магазин с книжками, а не с игрушками. Теперь он сам постоянно читает энциклопедии, смотрит документальные фильмы и рассказывает родителям обо всем, что узнал. В этом учебном году Лев экстерном прошел программу 2-го и 3-го классов в своей школе «Благовест». По словам мамы, половину этого учебного года Лев изучал программу 2-го класса, а потом – 3-го. Мальчик ходил не на все уроки, но обязательно сдавал все контрольные.

«Среди сверстников он выделяется багажом знаний, а так он обычный ребенок - играет в игры, общается с друзьями. Сейчас ему хочется больше общения, и я рада, что благодаря Департаменту образования появилась возможность встречаться с разными школьниками, с которыми он может поделиться знаниями. Вчера мы были в интернате, здесь недалеко, и всем детям очень понравились его рассказы, все задавали вопросы, они общались. Было здорово», - сказала Ольга Звянцева.

Возможно, Лев еще проведет подобные лекции и в других школах.

Отметим, что в 5 лет и 3 месяца Лев Бондаренко установил свой первый рекорд Украины в номинации - «Самая большая скорость чтения ребенком вслух незнакомого текста» (141 слов в минуту); в 5 лет и 9 месяцев занял первое место на всеукраинской премии «Чудо-ребенок», в 5 лет и 11 месяцев стал лауреатом в номинации «Эрудит года» на национальной премии «Ребенок года», в 6 лет и 4 месяца установил второй рекорд Украины - «Максимальное количество воспроизведенных наизусть названий столиц стран мира» (207 столиц). А в 6,5 лет он установил третий рекорд Украины - «Воспроизведение наизусть наибольшего количества научных названий живых существ в соответствии с изображениями» (310 названий).