19.06.2017 17:32

Украинская школа откажется от «карательного оценивания»

В 1–2-х классах начальной школы ученикам отменят оценки, а в 3–4-х классах будут приучать к системе баллов.



Kolobok.ua

Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время общения с педагогами в Шабской УПК, в которой планируют пилотировать новый стандарт начальной школы в 2017-2018 учебном году.



«Сегодня Украина имеет большие проблемы именно с идеологией оценивания — она карательная. В Новой украинской школе будет создано стимулирующую систему — где достижения подчеркиваться наравне с ошибками. При этом мы не будем снимать оценивания в начальный школы полностью. 1-2-й класс должен быть без оценок, но в 3-4-м дети должны привыкать к балльной системы», — сказала министр.



Чтобы усвоить новые методики преподавания, подходы к оценке и другие элементы новой школы, накануне старта реформы в первом классе 22 тысячи учителей, которые будут учить первоклашек, пройдут комплексное переобучение.



Руководительница МОН также добавила, что компетентностный подход, который является одним из основных элементов НУШ, невозможно внедрить без изменений подходов к оценке и измерения знаний учащихся. В создании компетентностных задач для ВНО должно помочь проведение международного исследования PISA, который пройдет в Украине в 2018 году.



«Мы должны оценивать детей на основе компетентностных задач. Это касается и ВНО. Согласитесь, что наша профильная школа сейчас ориентирована именно на составление оценки. Без переориентации задач от действующей модели мы отойти не сможем», - пояснила министр.