20.06.2017 13:54

В харьковских вузах появились новые специальности

Высшие учебные заведения Харькова в 2017 году предлагают абитуриентам новые специальности и новые учебные программы.



World News

Так, в этом году открыт набор на новую специальность в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта - «Филология» по образовательной программе «Перевод и английский язык и литература». Студенты будут изучать теоретические и практические аспекты научно-технического перевода, межкультурной и межъязыковой коммуникации. Ознакомиться с новыми специальностями абитуриентов приглашают в Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко. В этом году в вузе открыто несколько специальностей: «Право», «Маркетинг», «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» и др. Еще одна новая специальность - «Химические технологии и инженерия» - появилась в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.

Кроме того, в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого открыта программа двойного диплома. Магистерские программы в области правоведения позволят студентам получить дипломы украинского и европейского образцов. Обучение проходит в партнерских высших учебных заведениях Литвы, Эстонии, Франции и Кипра. Обучение рассчитано на два года - первый год студенты получают образование в Харькове, второй год учатся за рубежом.

Также в высших учебных заведениях города напоминают, что в вузах проводится набор на 2-й и 3-й курсы абитуриентов, имеющих диплом младшего специалиста. В частности, в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого с 2017 года начат прием на обучение лиц, которые получили образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста по любой специальности. Обладатели диплома младшего специалиста по специальности «Право» могут поступить сразу на третий курс, представители всех других специальностей – на второй.

Между тем в вузах продолжаются Дни открытых дверей, на которых абитуриентам рассказывают о правилах приема в 2017 году. Так, в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» встреча с абитуриентами состоится 23 июня. Представители Центральной приемной комиссии университета расскажут выпускникам школ о важных аспектах поступления и выборе специальности. Начало встречи - в 17:15 (аудитория №12 главного корпуса).

Отметим, что в этом году в Министерстве образования и науки Украины внесли коррективы во вступительную кампанию. Так, решено сократить количество заявлений абитуриентов до девяти на четыре специальности, тогда как раньше они могли подавать 15 заявлений на пять специальностей. Также поступление в вузы страны теперь будет возможным на основании сертификатов ВНО 2016 и 2017 годов.

Напомним, заявления в вузы абитуриенты подают в электронном виде. Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 29 июня и завершится 25 июля, регистрация заявлений будет проходить с 12 по 26 июля. Для абитуриентов, которые поступают на основании собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, подача документов завершится 20 июля. Творческие конкурсы в вузах начнут проводить с 17 по 26 июля, вступительные экзамены - с 21 по 26 июля. Списки абитуриентов, зачисленнных на первый курс, будут обнародованы 1 августа.