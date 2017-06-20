20.06.2017 16:29

Харьковские школьники поучаствовали в форуме лидерства (ФОТО)

Украинская академия лидерства сегодня, 20 июня, провела в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина форум для школьников.



city.kharkov.ua

В нем приняли участие школьники старших классов. Цель мероприятия - показать активной молодежи прикладные модели ответственного лидерства в различных сферах общественного развития на примере личного опыта ведущих деятелей Украины. Спикерами форума выступили руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичковский, вице-президент организации «Youth of the European People’s Party» Инна Корсун, президент группы компаний «Фактор», вице-президент Харьковского офиса Европейской бизнес ассоциации Сергей Политучий и другие известные в своих сферах деятельности харьковчане, в том числе журналисты, благотворители, общественные деятели. Организаторы отметили, что программу специально подготовили со «взрослыми» вопросами, чтобы дать детям больше информации для размышлений.

Представители Харьковской городской организации ученического самоуправления (ХГОУС), которая объединяет школьников из всех девяти районов города, были нацелены перенять лидерские качества у тренеров и найти интересные проекты для самореализации. Например, ученик школы №30 Руслан Коваленко участвует во многих проектах ХГОУС – «Школе лидерства», «Школе мэра», «Школе журналистики». Вместе с другими школьниками он открывает новые интересные места в городе, поддерживает миротворческое движение, борется за сохранение экологии.

«С нами занимаются наши школьные учителя, а также преподаватели вузов и практики, например, специалисты в области экономики и права. От форума я ожидаю приобретения новых качеств, которые смогу получить как лидер. Лидерство – это тяжелый труд», - отметил Руслан Коваленко.

В будущем харьковские школьники смогут пройти обучение в Украинской академии лидерства. Программа личного и общественного развития рассчитана на 10 месяцев. Обучение в академии – бесплатное. Тематика занятий охватывает различные сферы - образование, бизнес, политику, общественную деятельность, культуру и искусство, международные отношения. В рамках курса академии выпускники посещают другие города страны и мира, узнают культуру и традиции разных народов. Центры УАЛ расположены в Харькове, Киеве, Львове, Николаеве и Полтаве. Задача академии – дать молодежи инструменты для личного развития и научить ответственному лидерству. Академию окончили 39 молодых людей, 200 завершают учебу.

Отметим, что форум прошел при поддержке Департамента образования Харьковского городского совета. Программа УАЛ реализуется при поддержке Администрации Президента, Верховной Рады, Министерства образования и науки Украины, а также фонда «Western NIS Enterprise Fund».