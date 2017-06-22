22.06.2017 13:30

Благодаря масштабному конкурсу студенты из Харькова отправились в Париж

Сто украинских студентов технических специальностей посетили престижный авиационный форум Paris Air Show 2017 Le Bourget. Среди них – и учащиеся из Харькова: 19 представителей Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», 1 студент из харьковского Национального университета радиоэлектроники, 2 – из Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» и 10 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба.



Пресс-служба Фонда

Поездка сотни талантливых и целеустремленных студентов в Париж является итогом их участия в масштабном образовательном проекте «Авиатор 2017», который уже шестой год подряд проводит Благотворительный Фонд Бориса Колесникова.



Ранее среди 6 500 конкурсантов экспертное жюри во главе с известным конструктором Дмитрием Кивой определило сотню лучших ребят, которая получила право посетить самую крупную профильную выставку в мире, увидеть достижения мировой авиации, перенять опыт зарубежных специалистов и в будущем применить его на благо Украины.



Традиционно Парижский салон Ле Бурже 2017 посетил и Президент Благотворительного Фонда – Борис Колесников. Вместе с молодой авиационной элитой он ознакомился со стендами лидеров мирового самолетостроения и их последними разработками, побывал в лаборатории стартапов и новинок Paris Air Lab. В своем приветственном слове Борис Колесников отметил, что поездки на Международные профильные форумы стимулируют студентов к саморазвитию, изучению иностранных языков, постановке правильных целей и их достижению. К тому же, пребывание на Paris Air Show 2017 Le Bourget в бизнес-дни и дни карьеры дают молодым специалистам понимание, как ключевые игроки мирового авиационного рынка заключают миллионные сделки и ищут деловых партнеров, как получить работу мечты и заявить о себе потенциальному работодателю.



«Талантливые украинские студенты, победители проекта «Авиатор», приехали на авиафорум Ле Бурже в Париж узнать о мировой авиации и с оптимизмом посмотреть в будущее. Эти ребята вернутся домой и построят самолеты еще лучше, чем мы видели здесь, я в этом не сомневаюсь. «Авиатор» дает возможность талантливой молодежи увидеть новейшие разработки и достижения авиакосмической отрасли, а также понимание того, что наша отечественная авиация не отстает от мировой. За шесть лет существования проекта стало понятно – кризисы проходят, но страна должна поддерживать специалистов. Кризис мы преодолеем, а эти молодые авиаторы, я уверен, станут хорошими специалистами и применят опыт, полученный на авиафорумах Ле Бурже и Франборо, на благо Украины», – подчеркнул Борис Колесников.

Молодые авиаторы остались в восторге от Ле Бурже 2017, в котором с 19 по 25 июня приняли участие 2 400 экспонентов, 200 официальных делегаций и где были представлены 130 самолетов всех типов и назначений.



«Очень впечатлили на авиафоруме самолеты-гиганты, я никогда не видел вблизи аэробусы. Остался в восторге от демонстрационных полетов этих железных птиц, а еще от фигур, которые исполняли истребители в небе. Это другой мир – большой мир авиации, где есть место и украинским студентам, мы в этом убедились», – рассказал Алексей Клочко из харьковского Национального университета радиоэлектроники.



Украинские студенты увидели самолет-новинку 787-10 Dreamliner, транспортный вертолет CH-47 Chinook, демонстрационный полет 737 MAX 9, шале с инновациями будущего от лидера авиастроения Boeing. Авиаигант Airbus показал на авиафоруме пассажирские самолеты A350, A321, A380, вертолеты Eurofighter Typhoon и Tigre HAD и дал возможность посетителям выставки совершить виртуальный визит на Международную космическую станцию в своем павильоне. Сто победителей проекта «Авиатор 2017» побывали также у стенда отечественной компании «Прогресстех Украина» и увидели дебютанта форума – среднемагистральный грузовой самолет 132D от ГП «Антонов».



Глава жюри проекта «Авиатор 2017» Дмитрий Кива отметил, что гордится победителями конкурса, их уровнем подготовки, инвестиционными проектами и разработками: «Борис Колесников и его благотворительный Фонд делают неоценимый вклад в развитие образования и науки Украины, стимулируют молодежь знать и уметь больше, и награда юным авиаторам – посещение самых престижных Международных авиасалонов в мире. Наши студенты прекрасно знают английский, легко общаются с зарубежными специалистами, удивляют знаниями. Уверен – о них и их проектах вскоре узнает весь мир».



В рамках поездки во Францию сто победителей конкурса также увидели основные достопримечательности Парижа и побывали в Диснейленде.



Напомним, «Авиатор 2017» является основным проектом Фонда Бориса Колесникова. В этом году в нем приняли участие студенты 44 технических вузов и колледжей Украины. Цель благотворительной инициативы – поддержать будущих технических специалистов, лучших из них поощрить поездками на профильные выставки за рубеж, помочь им с трудоустройством.

