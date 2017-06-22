22.06.2017 17:15

В харьковском детском саду установят гелиосистему

В детском саду №6 установят гелиосистему для подогрева воды, а в школе №153 проведут комплекс энергоэффективных мероприятий.



city.kharkov.ua

О таких планах шла речь сегодня, 22 июня, на встрече первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с представителями Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Как сообщил Игорь Терехов, при поддержке GIZ в Харькове планируется создать комплексную систему энергоэффективности в жилом фонде и учреждениях социальной сферы.

«Сейчас непомерно высокие тарифы для населения. Совместно с немецкими партнерами мы разработали четкий план действий и уже начинаем работу. Энергоэффективные проекты будут постепенно внедряться в учреждениях социальной сферы и жилом секторе. Мы приложим все усилия, чтобы люди не платили большие суммы за коммунальные услуги, жили, учились и проходили лечение в комфортных условиях», - отметил первый вице-мэр.

Эксперт по энергоэффективности GIZ Дмитрий Марусич сообщил, что уже проведена каталогизация детских садов и школ в Харькове – собрана техническая документация, информация о количестве детей, персонала, чтобы подсчитать количество отапливаемой площади и стоимость ее отопления. По его словам, в районах типовые детские сады, поэтому план работ и сметная документация будут схожи. В целом, за счет внедрения энергоэффективных мероприятий в сфере образования город сможет экономить около 130 млн грн в год.

Дмитрий Марусич подчеркнул, что модернизация бюджетной сферы неотъемлема от совершенствования жилого фонда. Комплексный подход поможет создать комфортные условия для жителей целых микрорайонов.

Напомним, что также городская власть совместно с Европейской инициативой «Соглашение мэров» приступили к разработке Плана действий устойчивого энергетического развития Харькова. Задача состоит в том, чтобы снизить выбросы CO2 на 30% к 2030 году. От города Харькова «Соглашение мэров» в октябре 2016 года подписал Игорь Терехов.