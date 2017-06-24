24.06.2017 13:27

В Харькове состоялся торжественный выпуск лейтенантов академии Национальной гвардии Украины

Торжества прошли 24 июня на Мемориале Славы.



// ХОГА

Дипломы выпускникам вручили председатель ХОГА Юлия Светличная, секретарь СНБО Александр Турчинов, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Дипломы офицеров получили почти 300 выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины, 32 из них - с отличием. В этом году вуз впервые выпустил девушек-офицеров, которые учились в равных условиях с юношами в течение четырех лет.

Кроме дипломов выпускникам командно-штабного факультета Юлия Светличная также вручила почетные награды облгосадминистрации офицерам личного состава Национальной академии Национальной гвардии - полковнику Вячеславу Овчаренко и подполковнику Александру Каплюченко.