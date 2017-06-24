В Харькове состоялся торжественный выпуск лейтенантов академии Национальной гвардии Украины

Торжества прошли 24 июня на Мемориале Славы.
Дипломы выпускникам вручили председатель ХОГА Юлия Светличная, секретарь СНБО Александр Турчинов, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Дипломы офицеров получили почти 300 выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины, 32 из них - с отличием. В этом году вуз впервые выпустил девушек-офицеров, которые учились в равных условиях с юношами в течение четырех лет.
Кроме дипломов выпускникам командно-штабного факультета Юлия Светличная также вручила почетные награды облгосадминистрации офицерам личного состава Национальной академии Национальной гвардии - полковнику Вячеславу Овчаренко и подполковнику Александру Каплюченко.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
В выходные погода будет меняться по несколько раз на день: ожидаются и солнце, и дожди, и град со шквальным ветром.
В этот день Православная церковь отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти.
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