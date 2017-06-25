25.06.2017 13:29

Игорь Терехов наградил золотыми медалями выпускников школы №162

Выпускной вечер одиннадцатиклассников Харьковской специализированной школы №162 прошел 24 июня, в конференц-зале стадиона «Металлист».



city.kharkov.ua

В празднике приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и председатель Администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник.

«Сегодня для вас очень волнительный день, который запомнится вам на всю жизнь. Дорогие выпускники, вы выходите во взрослую самостоятельную жизнь. Теперь вы - ответстветственные, грамотные, подготовленные и будете самостоятельно принимать все решения в жизни, а также нести за них ответственность. Я уверен, что преподаватели вложили в вас частичку своей души и дали тот багаж знаний, который будет очень необходим вам в жизни. Особые слова благодарности хочется сказать в адрес ваших родителей. Уважаемые родители, вы воспитали действительно достойных детей. Я хочу от имени городского головы Геннадия Кернеса поздравить всех вас с этим праздником! Желаю больших свершений, радости и чтобы вам в жизни всегда сопутствовала удача!» - сказал Игорь Терехов.

После поздравлений первый вице-мэр вручил девяти выпускникам золотые медали и еще четырем - серебряные, а родителям медалистов - благодарственные письма от Харьковского городского головы.

Аттестат о полном общем среднем образовании получили сегодня 57 одиннадцатиклассников.

По окончании торжественной части выпускники подготовили концертную программу для учителей и родителей, а также провели церемонию награждения педагогов, подготовивших победителей предметных олимпиад, турниров и конкурсов. На выпускном балу также были отмечены лучшие ученики выпуска и самые активные родители.

Отметим, школа №162 имеет множество почетных званий, среди которых - «Лучшая школа г. Харькова», «Лидер образования», «Школа содействия здоровью», входит в национальную и европейскую сети школ содействия здоровью. В этом учебном году школа заняла 1-е место на областной тематической выставке эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины ХХІ столетия».

Также сегодня Игорь Терехов посетил выпускной бал еще трех учебных заведений Харькова. Он поздравил с праздником и вручил золотые медали выпускникам лицея искусств №133, школы №28 и гимназии №116.

Отметим, в лицее искусств №133 вручили одну золотую медаль и три серебряные. В школе №28 выпускники получили 2 золотые медали и 1 серебряную. В гимназии №116 были вручены 2 золотые медали и 1 серебряная. Выпускные балы этих учебных учреждений прошли в Харьковском национальном театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко, ДК «Железнодорожник» и ККЗ «Украина».