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25.06.2017  13:56   

Геннадий Кернес вручил аттестаты харьковским выпускникам (ФОТО)

Городской голова принял участие в выпускных гимназий №47 и 82.


city.kharkov.ua
24 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в выпускных балах гимназии №46 им. М.В. Ломоносова, а также гимназии №82, которую окончил сам 41 год назад. В торжествах приняли участие его одноклассники и учителя.
 
«От имени выпуска 1976 года я приветствую выпуск 2017 года.  Это первая большая и важная страница жизни, которую вы прочли. Школа дала вам знания и друзей, это и есть настоящая путевка в жизнь, взрослую, нелегкую, но назад дороги нет. Дальше будет только интересней, у вас много возможностей и времени впереди. Будьте по-хорошему амбициозны, ищите то, что вам действительно по душе, чем вы горите, в чем вы счастливы», - сказал Геннадий Кернес.
 
Выпускники гимназии №46 организовали праздничный концерт для родителей и учителей.
 
«46-я ломоносовская гимназия - престижная, прославленная харьковская школа. За 11 лет вы впитали ее традиции и ценности, а  теперь  и сами стали частью истории этой школы.  Все, что сегодня происходит в этом прекрасном зале, - это подарок ваших учителей и родителей, ваш подарок себе. Я рад разделить эти  волнительные минуты вместе с вами  и надеюсь, что вы будете вспоминать их потом много лет», - обратился городской голова к выпускникам.
 
Все ребята, кроме аттестата, получили денежные премии. Одиннадцатиклассников обеих гимназий Геннадий Кернес пригласил на экскурсию в кабинет мэра и городской совет.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гимназия, выпускной, аттестат, харьков
 
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