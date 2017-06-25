25.06.2017 13:56

Геннадий Кернес вручил аттестаты харьковским выпускникам (ФОТО)

Городской голова принял участие в выпускных гимназий №47 и 82.



city.kharkov.ua

24 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в выпускных балах гимназии №46 им. М.В. Ломоносова, а также гимназии №82, которую окончил сам 41 год назад. В торжествах приняли участие его одноклассники и учителя.

«От имени выпуска 1976 года я приветствую выпуск 2017 года. Это первая большая и важная страница жизни, которую вы прочли. Школа дала вам знания и друзей, это и есть настоящая путевка в жизнь, взрослую, нелегкую, но назад дороги нет. Дальше будет только интересней, у вас много возможностей и времени впереди. Будьте по-хорошему амбициозны, ищите то, что вам действительно по душе, чем вы горите, в чем вы счастливы», - сказал Геннадий Кернес.

Выпускники гимназии №46 организовали праздничный концерт для родителей и учителей.

«46-я ломоносовская гимназия - престижная, прославленная харьковская школа. За 11 лет вы впитали ее традиции и ценности, а теперь и сами стали частью истории этой школы. Все, что сегодня происходит в этом прекрасном зале, - это подарок ваших учителей и родителей, ваш подарок себе. Я рад разделить эти волнительные минуты вместе с вами и надеюсь, что вы будете вспоминать их потом много лет», - обратился городской голова к выпускникам.

Все ребята, кроме аттестата, получили денежные премии. Одиннадцатиклассников обеих гимназий Геннадий Кернес пригласил на экскурсию в кабинет мэра и городской совет.