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26.06.2017  13:58   

Юлия Светличная поздравила выпускников Каразинского университета с завершением учебы

26 июня председатель ХОГА приняла участие в торжественном выпуске магистров ХНУ им. В.Н. Каразина, который состоялся в оперном театре.


// ХОГА

Поздравляя выпускников, Юлия Светличная пожелала им уверенности и успешной реализации собственного потенциала на благо Украины.

«Уже закончились студенческие вдохновленные времена, вы становитесь дипломированными специалистами. Сегодня Харьковщина получает около 3 тысяч выпускников - наиболее подготовленных, самых желанных специалистов в любой сфере. У вас такая ​база знаний, которая дает возможность стать новыми звездами науки. Перед вами открываются все двери. У вас большой личностный потенциал, который поможет вам достичь самых высоких целей. А безвизовый режим, которого добился Президент Украины Петр Порошенко, открывает для вас множество возможностей», - сказала руководитель области.

К выпускникам-иностранцам Юлия Светличная обратилась на английском языке. Она призвала их рассказывать в своих странах о Харьковщине как о лучшем крае, а об Украине - как о замечательной европейской стране.

«Возвращайтесь, мы всегда рады вас видеть», - заверила руководитель ХОГА иностранных выпускников университета.

В ходе торжеств Юлия Светличная вручила благодарность Харьковской облгосадминистрации лучшему выпускнику факультета компьютерных наук Евгению Семенко.

Вместе с ректором вуза Вилем Бакировым председатель ХОГА также вручила памятные медали лучшим выпускникам всех 20-ти факультетов Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

«Вы заканчиваете классический университет, в котором учились знаменитые ученые, среди которых три нобелевских лауреата. Это создает особую ауру нашего университета, которая влияла на ваше развитие и становление не только как специалистов, а и как личностей, граждан, патриотов своей страны. Желаю, чтобы вы всегда достойно несли звание выпускника Каразинского университета», - обратился к выпускникам Виль Бакиров.

Он также вспомнил тех выпускников и студентов вуза, которые защищают независимость Украины на востоке. Память о погибших в АТО каразинцах почтили минутой молчания.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, выпускной, харьков
 
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